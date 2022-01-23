قررت منصة التواصل الاجتماعي توفير خاصية "المجتمعات" لمستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بعد فترة كانت الخاصية متاحة فقط لمستخدمي الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل آي.أو.إس أو أجهزة الكمبيوتر الشخصي.

يذكر أن هذه الخاصية أطلقت في أيلول/سبتمبر الماضي وتتيح لمستخدمي توتير تكوين مجموعات خاصة بموضوع معين أو منطقة أو أي قاسم مشترك على طريقة "المجموعات" الموجودة على منصة فيسبوك.

وبحسب منصة تويتر فإنه من خلال خاصية "المجتمعات" يمكن "للأشخاص توجيه التغريدات بشكل مباشر إلى مستخدم محدد بدلا من توجيهها إلى كل متابعيهم. كما أن المستخدمين الأعضاء في هذا المجتمع هم الذين سيكون في مقدورهم التعليق على التغريدة أو الرد عليها"، رغم أن التغريدات مازالت حتى الآن تظهر أيضا على الحساب العام للمستخدم صاحب التغريدات.

ورغم أن هذه الخاصية مازالت في مرحلة الاختبار، فقد ظهرت بالفعل مجتمعات خاصة بموضوعات مثل "العملة الرقمية" وجهاز الألعاب "إكس بوكس" وموسيقى "آر أند بي" وسباق سيارات فورميولا 1 وغيرها من الموضوعات التي تهم أعدادا كبيرة من الناس.

ويحتاج المستخدم إلى تلقي دعوة عبر رسالة مباشرة من أحد المنسقين حتى ينضم إلى مجتمع معين.

ويكون لكل مجتمع عدد من المنسقين الذين توافق عليهم منصة توتير، ويتولون مسؤولية إنشاء المجتمع وتطبيق القواعد الخاصة به ودعوة الآخرين للانضمام إلى المناقشات.