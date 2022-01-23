حددت شركة "شل بي ال سي" استثمارات محتملة بقيمة 4 مليارات يورو (5ر4مليار دولار) في فرنسا في محاولة لدعم جهود البلاد لتطوير مصادر مستدامة للطاقة ، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو " نقلا عن مقابلة مع الرئيس التنفيذي بن فان بادن .

ووفقا للصحيفة ، ترغب شل في الاستثمار في مشاريع مزارع الرياح البحرية وإقامة محطات لشحن بطاريات السيارات الكهربائية وانتاج الهيدروجين والوقود الحيوي للطائرات.

وقال فان بادن في المقابلة،التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء " فرنسا واحدة من الدول الرئيسية لتلقي استثمارات في قطاع انتقال الطاقة"،. كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن يوم الاثنين الماضي عن 21 مشروعا استثماريا جديدا ، قال مكتبه إن قيمتها الإجمالية تبلغ 4مليارات يورو.

وربما يساعد ذلك البيان واهتمام شل، الذي يأتي قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية ، على تعزيز وضعه في جذب مستثمرين أجانب.

من جهة أخرى ،يواصل الرئيس ماكرون تقدمه على خصومه، المنتمين لليمين ولليمين المتطرف، في أحدث استطلاع للرأي، أجراه معهد "ابسوس/سوبرا ستيريا"، قبل انتخابات نيسان/إبريل المقبل.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن ماكرون حصل على 25% من الأصوات المحتملة، فيما حصلت كل من الجمهورية المحافظة، فاليري بيكريس ومارين لو بان من حزب "التجمع الوطني" على 5ر15%، في الاستطلاع بشأن الجولة الأولى للانتخابات.