عبدالكريم العبدالله



أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارا يقضي بأن تكون حركة التنقلات لكل موظفي الوزارة مرة واحدة سنويا، وذلك في شهر ابريل من كل عام.



وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، أن طلبات النقل تقدم على النموذج المعتمــد مشمولة بموافقــة جهتي العمل المنقول منها والمنقول إليها وموافقة الوكيــل المختص، على أن ترفــع خلال الـ 15 يومـــا الاولى مـــن شهر أبريل مــن كل عام، ولا تقبــل قبل أو بعد ذلك الموعد.



وبين القرار أن الطلبات المستوفاة سترفع إلى لجنة سيتم تشكيلها لبحث حركة التنقلات لموظفي الوزارة.