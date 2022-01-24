أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 497454.



وقال المتحدث باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 4334 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 450462، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.6%. وأوضح د.السند أنه تم تسجيل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2486 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركــزة بلغ 61 حالة، في حين بلغ المجمـوع الكلي للحـالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 44506 ووصل إجمالي عدد الحــالات في أجنحــة «كوفيد-19» إلى 377.



وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 26294 ليصبح مجموع الفحوصات 6660408، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 16.5%.