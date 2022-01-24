إيمانا بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع وأن التعليم حق للجميع، قامت مجموعة الخليج للتأمين-الكويت الرائدة في تقديم الخدمات التأمينية في الكويت برعاية حملة جمعية الهلال الأحمر «تبرع لتعليمهم» والتي تهدف الى جمع التبرعات وتسديد المصاريف الدراسية للأطفال المحتاجين داخل الكويت وتغطية مصاريفهم بشكل كامل، حيث تمثل هذه الرعاية أحد جوانب المسؤولية الاجتماعية للمجموعة في الكويت وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم والذي يتم الاحتفال به في يوم 24 يناير من كل عام من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبراز دور التعليم في تحقيق السلام والتنمية وتسليط الضوء على أهم التحولات التي يجب تطويرها بغية ضمان الحق الأساسي للجميع في التعليم، وبناء مستقبل يتسم بقدر أكبر من الاستدامة والسلام في المستقبل.



وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة سلمان النجادي «سعداء جدا في مجموعة الخليج للتأمين بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية وذلك في إطار مسؤولياتنا تجاه المجتمع والتي نهدف من خلالها إلى ترسيخ أسس التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية الكويت لعام 2035 وضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم للجميع».



من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير عن فخره واعتزازه بالدور المهم الذي تؤديه مجموعة الخليج للتأمين ـ الكويت في دعم مجالات الإغاثة والأنشطة الإنسانية المختلفة، ودعمها المستمر لأنشطة الجمعية.