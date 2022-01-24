أعلنت «يوسك»، العلامة التجارية الاسكندنافية المتخصصة في بيع الأثاث، وإحدى العلامات التجارية التي تمثلها شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية في قطاع الأثاث، عن افتتاح الفرع الرابع لها في الكويت، وذلك في مول «العاصمة»، أكبر مشروع تجاري متنوع في قلب مدينة الكويت، والتابع لشركة الصالحية العقارية.



وبهذه المناسبة، قامت العلامة التجارية «يوسك» بمشاركة عملائها فرحة الافتتاح من خلال خصومات حصرية ومميزة لمدة أربعة أيام من 20-23 يناير، بالإضافة إلى مسابقات وأسئلة وجوائز عبر برنامج الديوانية الإذاعي وعلى منصة القبس أونلاين للتواصل الاجتماعي، فضلا عن مشاركتها هدايا رمزية لعملائها المميزين ونخبة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي ومصممي الديكور الداخلي والوسائل الإعلامية.



وقال الرئيس التنفيذي الأول في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية خالد المطوع: «نحتفل اليوم (أمس) بإطلاق الفرع الرابع في أكبر مشروع تجاري بموقع استراتيجي في قلب مدينة الكويت، في مول العاصمة. استطاعت العلامة التجارية، خلال فترة بسيطة، أن تلقى استحسان العملاء وتقدم تجربة تسوق مميزة لهم. نسعى لتوفير المزيد للمستهلك الكويتي في السنوات المقبلة من خلال العلامة التجارية المميزة في عالم الأثاث يوسك، وبانتظار استقبال عملائنا والترحيب بهم في هذا الفرع الجديد».



من جهته، قال مدير «يوسك» الكويت، جورج أبي حيدر: «احتفلنا منذ أربعة أعوام بإطلاق أول متجر لـ«يوسك» في الشرق الأوسط حيث كانت المحطة الأولى في الكويت. ويسعدنا أن نفتتح الفرع الرابع في مول العاصمة، حيث يعرض تشكيلة كبيرة تمتد على مساحة 700 متر مربع في الطابق الأول ويضم أثاث اسكندنافي عصري وبسيط وبأسعار معقولة من الأكسسوارات المنزلية لغرف النوم وغرف المعيشة وغرف الطعام والمناطق الخارجية وغيرها. نتطلع إلى الترحيب بعملائنا واستقبالهم في هذا الفرع الجديد».



وقال مدير الامتياز في «يوسك»، فريديريك كار كرون: «سعداء جدا بشراكتنا مع شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية، والتي أثبتت بأنها خير ممثل لنا في الكويت، حيث إننا فخورون برؤية علامتنا التجارية الاسكندنافية يوسك قد حظيت بترحيب كبير من قبل المستهلك الكويتي. وإننا نتطلع إلى مزيد من التوسع والنجاح والتعاون المثمر بيننا والنمو المستمر في السوق الكويتي».



لقد تم افتتاح الفرع الأول لـ«يوسك» في الضجيج في العام 2017 لتكون المحطة الأولى في الشرق الأوسط لهذه العلامة التجارية، تبعه بعد ذلك افتتاح الفرع الثاني في منطقة الشويخ ومن ثم الفرع الثالث في الأفنيوز، والآن تم افتتاح الفرع الرابع في مجمع العاصمة في مدينة الكويت والذي يفتح أبوابه يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء.



يذكر أن مجمع العاصمة، هو أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في مدينة الكويت طورته شركة الصالحية العقارية، ويضم مركزا تجاريا وهايبر ماركت وبرجا للمكاتب وفندقا. كما يتميز المجمع بتصميم فريد وحديث، حيث تم بناؤه باستخدام أحدث التقنيات التي تساعد على تقليل استهلاك الطاقة، ويتضمن عناصر خضراء لاستكمال ميزات المشروع الصديقة للبيئة.