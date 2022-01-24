محمد الصقر: ضرورة إعادة النظر في قرار تثبيت أسعار السلع الغذائية.. في ظل ارتفاع التضخم

نولي أهمية للقطاع الصناعي نظراً لمساهمته الفعالة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الكويتي



استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر أمس، وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وذلك في مكتبه في الغرفة، حيث حضر اللقاء النائب الأول لرئيس «الغرفة» عبدالوهاب الوزان، والنائب الثاني للرئيس فهد الجوعان، ومدير عام «الغرفة» رباح الرباح، ونائب مدير عام «الغرفة» حمد العمر، والمدير العام المساعد عماد الزيد.



في بداية اللقاء، رحب الصقر بالوزير، معربا عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد تعزيز وترسيخ مبدأ التعاون المشترك فيما بين الغرفة والوزارة في كل ما يتعلق بتطوير الاقتصاد الوطني الكويتي انطلاقا من دور الغرفة في تمثيل القطاع الخاص.



وتطرق الصقر خلال لقائه مع الوزير إلى عدة مواضيع ذات أولوية تتطلب جهودا مضاعفة لتحقيق التطور المنشود للاقتصاد الكويتي، حيث أكد على أهمية القطاع الصناعي والاهتمام به لما له من دور فعال للمساهمة في تنويع مصادر الدخل، كما تطرق إلى أهمية إعادة النظر في القرار الوزاري رقم 67 لسنة 2020 بشأن تثبيت أسعار بيع كل السلع الغذائية، الذي أصبح يشكل ضغطا كبيرا على الشركات العاملة في قطاع التجزئة، وذلك بسبب التضخم العالمي الذي طرأ على سلاسل التوريد.



من جانبه، تقدم الوزير فهد الشريعان بالشكر لرئيس الغرفة، وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الذي يترجم عمق العلاقة بين الغرفة والوزارة، مؤكدا قناعة الوزارة بدور القطاع الخاص وضرورة العمل على تهيئة البيئة المناسبة له للعمل على تطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هناك اهتماما بالغا توليه الوزارة بمختلف القطاعات الاقتصادية، حيث يهدف هذا الاهتمام إلى استعادة المكانة الاقتصادية للكويت على مختلف الأصعدة.



وفي نهاية اللقاء، أكد الصقر استعداد الغرفة التام للتعاون مع الوزارة في كل المواضيع المشتركة ذات الطابع الاقتصادي، مقدما شكره العميق للوزير الشريعان على ما أبداه من تعاون وتفهم لمطالبات القطاع الخاص، آملا أن تتجدد اللقاءات معه في المستقبل لمتابعة تنفيذ كل ما يخص تطوير الاقتصاد الوطني.