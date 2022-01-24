القاهرة - سامي عبدالفتاح



عاقب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، فريق كرة القدم والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، بعقوبات مالية وأخرى تنظيمية، بعد أن تلقى الفريق هزيمة جديدة في بطولة كأس الرابطة، بالخسارة أمام غزل المحلة بثلاثية نظيفة، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بكأس الرابطة، ليتذيل الترتيب في المركز السادس والأخير برصيد بنقطة واحدة، ويودع البطولة رغم أنه حامل لقب بطولة الدوري الممتاز.



وبعد الهزيمة الثانية في البطولة قرر منصور خصم راتب نصف شهر من كارتيرون وكل مساعديه، مع غرامة 250 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق، مع إحالة بعض نجوم الفريق للتدريب مع فرق الناشئين. وفي المجموعة نفسها فاز انبي على سيراميكا 2-1، وتعادل فاركو والطلائع 0-0.



وفي تطور جديد بالنادي الأهلي، ترأس نائب رئيس الأهلي العامري فاروق المكتب التنفيذي للكرة في دورته الجديدة بعد ان حصل العامري على حكم إداري بتمكينه من منصب نائب رئيس الأهلي، الذي جمدته اللجنة الأولمبية المصرية.



وفي شأن متصل، وافق مجلس إدارة الأهلي على تولي محمود الخطيب رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وتولي العامري فاروق منصب العضو المنتدب للشركة، وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومي عاطف، أعضاء في مجلس إدارة الشركة.