هنأ وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحي المنتخب المصري للشباب عقب فوزه بلقب العالم للشباب لسلاح سيف المبارزة في البطولة المقامة بالبحرين، مؤكدا أن اتحاد السلاح يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل والمضي قدما نحو تحقيق ميدالية أولمبية ننتظرها جميعا في رياضة السلاح في أولمبياد باريس 2024.



وجدد صبحي تأكيده على المتابعة والتنسيق مع اتحاد السلاح في الاستعدادات المرتبطة بإعداد وتجهيز اللاعبين لمختلف البطولات الدولية، والتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية في باريس في ضوء نهج الوزارة نحو دعم ومساندة جميع الاتحادات الرياضية في تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة.



واستطاع منتخب مصر الفوز بلقب البطولة على مستوى منافسات الفرق بعد التغلب على فرنسا بنتيجة 45-34، وضم المنتخب اللاعبين: محمد السيد - محمود السيد - محمد ياسين - محمد جابر، وبذلك استطاعت البعثة المصرية تحقيق ذهبية الفرق وذهبية الفردي رجال التي حققها اللاعب محمد ياسين أمس الأول.