يخوض المنتخب السنغالي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، اختباراً «مفخخاً» أمام الرأس الأخضر، أحد أفضل الثوالث في دور المجموعات، على ملعب «كويكونغ» في بافوسام.



لكن «أسود التيرانغا» سيخوضون مباراة اليوم بالقوة الضاربة بعدما عانوا في الدور الأول من غياب 10 لاعبين بسبب فيروس كورونا وهو ما أثر على نتائجهم، حيث حصدوا 5 نقاط من فوز بشق النفس على زيمبابوي في المباراة الأولى سجله قائد المنتخب ونجم ليفربول ساديو ماني من ركلة جزاء (90+7) وتعادلين سلبيين ضد غينيا ومالاوي.



وأعلن الاتحاد السنغالي في بيان الأحد عقب اختبارات فيروس كورونا الإلزامية، «سلبية» لجميع لاعبيه والجهاز الفني.



وحده قطب دفاع كريستال بالاس شيخو كوياتيه سيغيب عن مواجهة اليوم بسبب الإيقاف، فيما يحوم الشك حول مشاركة مدافع بايرن ميونيخ بونا سار بسبب الإصابة في العضلة المقربة.



وتأمل السنغال في أن يكون الدور ثمن النهائي انطلاقة حقيقية نحو تحقيق هدفها المتمثل في الظفر باللقب الأول في تاريخها بعد فشلها في نهائي عامي 2002 و2019. لكن مدربها أليو سيسيه حذر لاعبيه من الإفراط في الثقة والاستهانة بالرأس الأخضر التي ستبذل كل ما في وسعها من أجل الإطاحة بالسنغال.



وعلل سيسيه تحضيراته بالمنتخب الجزائري الذي كان المرشح الأوفر حظا للظفر باللقب، لكنه خرج من الدور الأول.



وقال سيسيه في مؤتمر صحافي امس الأول إن «ما حصل للجزائر تحذير لجميع المنتخبات المرشحة للفوز بالكأس. سواء في نيجيريا أو الكاميرون أو السنغال أو غيرها من المنتخبات المرشحة، لا أحد يحضر الى النهائيات من دون تواضع لمواجهة خصومه».



وأضاف «هذا التواضع نملكه. نخوض جميع المباريات بنفس الحماس والتصميم، سواء كانت الرأس الأخضر أو مالاوي أو نيجيريا أو مالي. اليوم، الجزائر هي التي أقصيت. لكن كان من الممكن أن يكون منتخبا آخر. القارة بصدد التطور. لن تكون هناك مباراة سهلة».



كما أكد المدافع كاليدو كوليبالي، استعداد المنتخب للمضي قدما في البطولة، وعبور عقبة الرأس الأخضر. وقال: «نشعر بالحماس وندرك أنه يتعين علينا اجتياز هذا الدور، نعلم أن المواجهة ستكون صعبة، لكننا سنبذل أقصى جهد».



في المقابل، يطمح الرأس الأخضر في الصعود لدور الثمانية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الإنجاز ذاته في نسخة المسابقة التي جرت بجنوب أفريقيا عام 2013. وسيدافع عن حظوظه منتشيا بتأهله في مشاركتها الثالثة في العرس القاري إلى ثمن النهائي، بتعادله مع الكاميرون المضيفة 1-1 في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات، وهي النقطة التي خولته بطاقة الدور الثاني بعد فوزه على إثيوبيا 1-0 في الجولة الأولي، قبل أن يخسر أمام بوركينا فاسو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.



ويرى بيدرو ليتاو بريتو مدرب الفريق أن المنتخب بإمكانه تحقيق المفاجأة والعبور لدور الثمانية، مضيفا: «السنغال منتخب قوي، لكننا جاهزون تماما وسنواجه منافسينا دون مشاكل».



وستكون هذه هي المواجهة الرسمية الثالثة بين المنتخبين، بعدما سبق أن التقيا في تصفيات كأس العالم 2018، وفازت السنغال 2-0 في المباراتين، قبل أن تكرر النتيجة ذاتها في آخر لقاء جرى بينهما في يونيو الماضي، ضمن التحضيرات لتصفيات مونديال 2022.