أهابت سفارتنا في فرنسا بجميع المواطنين الموجودين على الأراضي الفرنسية لضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية الصحية الفرنسية الجديدة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وحثت السفارة في بيان صحافي المواطنين على الالتزام بالاجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الاثنين لاسيما شهادة التطعيم ليصبح استخدمها الزاميا لجميع من تبلغ أعمارهم أكثر من 16 عاما من اجل دخول الى الأماكن العامة كالمطاعم وأماكن الترفيه والنقل العام وقاعات الرياضة والمراكز التجارية والثقافية.



كما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية المتعلقة باستخدام الكمام والتباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات.



ودعت السفارة المواطنين في حال طلب المساعدة التواصل معاها على الأرقام التالية:



0033147235425 - 0033670673834.