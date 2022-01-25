عبدالكريم العبدالله



رفعت وزارة الصحة المستوى الوظيفي لـ 645 موظفا وموظفة يعملون في مجال الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساندة.



وجاء في القرار الذي تنشره «الأنباء»، انه تم رفع المستوى الوظيفي لـ 194 صيدليا و194 فني مختبر، فضلا 58 من العاملين في مجال العلاج الطبيعي و64 بمجال الأشعة والطب النووي، و28 موظفا بمجال التغذية والإطعام، و4 بالنطق والسمع، و3 معالجين نفسيين، و11 فني تعقيم وموظف في العلاج التنفسي و10 فنيي تخدير و3 بمختبر الأسنان و5 فني اول قلب صناعي و2 فني بصريات، وتم أيضا رفع المستوى الوظيفي لـ 36 فني طوارئ طبية و32 مفتشا صحيا.



أسماء الموظفين الذين تمت ترقيتهم على موقع «الأنباء» الإلكتروني:

رئيس اختصاصي صيدلة:



لولوة فرحان مطر الذايدي - منطقة الجهراء الصحية

مي براك عبدالله المانع - مركز زين

فاتن عبدالله مرزوق العبكل - مركز صباح الأحمد للكلى

سارة محمد بهزاد - مستشفى مبارك الكبير

غزالة فراج الشمري - مستشفى الجهراء

لندا اسماعيل محمد مطر - مركز خيطان الجنوبي الصحي

الحسيني محمد عبدالسلام - مركز خيطان الشمالي الصحي

ياسر علي عبدالرحمن - مركز الكويت للصحة النفسية

ناجي محمد سمير المتبولي - مستشفى ابن سينا

وليد يوسف عبدالله عميرة - ادارة المستودعات الطبية

عصام جاد العبيدي - مركز الخيران الصحي

هاريداس تشامبوتناثل - مركز المنقف الصحي

ليندا محمد عيسى شبلاق - مركز سلوى التخصصي

وليد محمد ابراهيم سلام - مركز الشدادية الصحي

حمادة مصطفى السطوحي - مركز جابر الأحمد الصحي (2)

غدير عبدالله عيسى البلوشي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

اختصاصي اول صيدلة:



نادية يوسف العياضي - مركز الكويت للصحة النفسية

ديانا غازي محمد عثمان - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

بوسي محمد محمود النجار - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

هلة عمر فاضل الصفار - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

احمد رمضان اسماعيل فرغلي - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية

رانيا محمد حسانين قنديل - مركز الرعاية التلطيفية

ايمان يعقوب يونان مقار - ادارة المستودعات الطبية

اسلام سالم سالمان - مستشفى زين

عبير السيد علي عبدالهادي - مركز المنقف الصحي

يارا حسين عبده شرف - مركز الفنطاس الصحي

داليا نصري نجيب - مستشفى الاميري

هاشم علي حسن المذكوري - مركز حولي الغربي الصحي

محمد عاطف عبدالمنصف - مركز فهد الأحمد الصحي

علي عبدالرحيم احمد - مستشفى العدان

مريم عباس الحداد - مجمع الوزارات

اختصاصي صيدلة:



طلال حزام راشد الزعبي - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية

سحر عنان ياسر القيشاوي - مستشفى الرازي

بشاير فلاح عبدالله العنزي - مركز الجهراء الصحي

بدرية عبدالله شهاب الوهيب - مستشفى مبارك الكبير

مريم سمير الصالح - مستشفى الامراض الصدرية

دعاء نوري احمد المطوع - ادارة المستودعات الطبية

عبدالكريم هدل محسين العنزي - مركز القصر الصحي

حنان السيد عبدالرحمن علي - مستشفى الولادة

فاطمة محمد اسماعيل - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

حسناء حسن حامد يوسف - مستشفى ابن سينا

حنان سعود الدهام - مستشفى الامراض الصدرية

لورنا مجدي زكي - مستشفى الامراض الصدرية

بسمة محمد سمير صلاح - مستشفى الامراض الصدرية

ايمان سعيد محمد كمال الدين - مستشفى الامراض السارية

سلوى محمود محمد احمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان

هبة عبدالحميد احمد عدلي - مستشفى الامراض السارية

مي عبدالخالق عبدالعزيز - مركز الفروانية الغربي الصحي

ريم محمد علي يونس - مستشفى الاميري

ايمان حامد محمد حامد - مركز حولي الغربي الصحي

ابراهيم عبدالوهاب صادق - مركز الصباحية الصحي

شيرين ممدوح محمود - مركز حولي الغربي الصحي

عبدالله عنتر جميل - مركز الفحيحيل التخصصي

امل رياض ابوالعينين - مستشفى مبارك الكبير

فاطمة خليل عبدالله العوضي - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

ايلاف محمد عبدالرضا حسين - ادارة المستودعات الطبية

هايدي عماد الدين حنفي - مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي

صيدلي أول:



علي بسام محمد صالح - منطقة العاصمة الصحيج

مصطفى محمد يس حماد - مستشفى الأميري

منار محي الدين البورصلي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

حمود سالم مجبل الشمري - مستشفى الجهراء

زهراء ناجي شاكر المتروك - مستشفى مبارك الكبير

موضي وليد عبدالله العصفور - مستشفى الفروانية

احمد علي سليمان العامر - مستشفى الفروانية

بلقيس عبدالله العروج - مستشفى الفروانية

ابرار مطلق غازي المطيري - مركز متعب الشلاحي الصحي

ياسمين ماهر عبدالواحد - مستشفى الرازي

سناء سمير احمد العقيلي - مركز الكويت لمكافحة السرطان

هديل فاروق الترجمان - ادارة المستودعات الطبية

عامر كتاب العجمي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

خلود طارق عبدالحميد - مستشفى الاميري

رانيا كمال خضر - مركز جابر العلي الصحي

حسين يحيى المفعلاني - مستشفى الاميري

سندس حسين حسن الدوخي - مركز السلام الصحي

شهد فؤاد راشد السعد - مستشفى مبارك الكبير

الجازي وليد جابر العيدان - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

دانة ماجد سعيد سعيد - مركز الكويت لمكافحة السرطان

هبة صلاح احمد عبدالغني - مركز الرقة الصحي

ابوبكر علمي عبده - مركز صباح الأحمد الصحي

حمد بسام صالح الشراح - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

محمد مهدي بن نعمة - مركز الزهراء التخصصي

عبدالله جابر درويش - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

عمرو عبده الابطح - مركز العدان التخصصي

لبابة يوسف سليمان المطوع - مركز شيخان الفارسي للروماتيزم

فاطمة هاشم صالح الذويخ - مركز القيروان الصحي

رود محمد شايع الدغيم - مركز حمد الصقر التخصصي

محمد سالم حمد الرومي - مركز حمد الحميضي الصحي

حسين طارق جواد المؤن - ادارة المستودعات الطبية

حنان محمد احمد الكندري - مستشفى العدان

فجر محمد سالم ارحمه - مستشفى العدان

فاطمة هايف الدوسري - مستشفى العدان

فاطمة فيصل عيسى المراقي - مستشفى العدان

مريم عادل علي الامير - ادارة المستودعات الطبية

زهراء عبدالله علي اتش - مستشفى مبارك الكبير

غانم عايد مبارك الظفيري - ادارة المستودعات الطبية

محمد عبدالرحيم شمس الدين - ادارة المستودعات الطبية

علي سيد سعيد محمد قاسم - مركز المسايل الصحي

وائل عبدالرحيم سليمان - مركز علي ثنيان الغانم الصحي

ماريانا منير فهمي عطية - مركز عبدالله العبدالهادي الصحي

احمد محمد رشاد - مستشفى الولادة

فاطمة زكريا اشكناني - مركز الشهداء الصحي

امينة مصطفى محمد الشيخ - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

شادية عبدالحميد علام - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

هيثم محمد عثمان محمود - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

محمود ابراهيم حسن ابراهيم - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

فجر هاني مختار محمد - ادارة تفتيش ومراقبة الادوية

هند جاسم علي المبارك - مركز السرة الصحي

صيدلي:



نوال صادق فهد الفهد - مستشفى الفروانية

هاجر احمد عوض حسين - مستشفى جابر الأحمد

غيداء تيسير الفيلي - مستشفى الفروانية

امل عبدالله الفضلي - مستشفى العدان

جاسم محمد هلال العنزي - مستشفى ابن سينا

افراح هادي ناصر الرشيدي - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك

فاطمة بديع صالح السليمي - مستشفى الاميري

علي حاجي علي الحسين - ادارة المستودعات الطبية

مثايل عبدالكريم العدواني - مستشفى الفروانية

عبدالله ماطر عفاش العنزي - مركز القصر الصحي

بدر عوض سعد الخرينج - مستشفى مبارك الكبير

اشواق عويد العنزي - ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

شوق يوسف الدرويش - مستشفى الامراض الصدرية

صالح عادل احمد الكندري - مستشفى مبارك الكبير

كوثر احمد حمزة حيدر - مستشفى مبارك الكبير

اميرة جابر الهاجري - مستشفى الاميري

فاطمة موسى خليل القطان - مستشفى مبارك الكبير

حنان علي المشموم - ادارة المستودعات الطبية

صيته رحيل نهار الخالدي - مركز العارضية الجنوبي الصحي

علي حيدر علي مخصيد - مستشفى الاميري

طيف فيصل حمود الشمري - مستشفى الجهراء

اسيل خليفة محمد العنزي - مستشفى الجهراء

وضحة عبدالله محسن المخيال - مستشفى الجهراء

زينب سالم السليماني - مستشفى الجهراء

حنان سالم حليس الحسيني - مستشفى الجهراء

أسماء سليمان محمد المطيري - مستشفى الجهراء

عبدالله أسعد جدعان العتيبي ـ مستشفى الجهراء

خزنة علي مناحي العجمي ـ مركز المنقف الصحي

فرح محمد فرحان الفرحان ـ مستشفى الأميري

دانة أنور علي الشطي ـ مستشفى الأميري

شيماء علي محمد المهنا ـ مستشفى الأميري

مها فيصل المطيري ـ مستشفى الفروانية

سعد محمد رشيد العنزي ـ مركز أسعد الحمد للجلدية

شهد وحيد محمد بولند ـ مستشفى مبارك الكبير

فرح عطاالله العنزي ـ مستشفى الفروانية

خالد صالح عبدالله البسام ـ مستشفى مبارك الكبير

دانة نايف الرندي ـ مركز الزهراء التخصصي

نور محمد أحمد الوزان ـ مركز السلام الصحي

أمل يوسف سليم عثمان ـ مركز صباح السالم الجنوبي الصحي

يوسف عبدالرحمن السيف ـ مستشفى مبارك الكبير

أمل عبدالله معاشي الفضلي ـ مستشفى العدان

فيصل متعب ندا الحربي ـ مستشفى العدان

بشاير شبيب فيصل الشمري ـ مستشفى العدان

مها سعد ذعار الروقي ـ مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي

منايل دبيس قناص البرازي ـ مركز القصر الصحي

أمثال دبيس قناص البرازي ـ مركز سعد العبدالله الصحي (ق5)

محمد جابر كرم ـ مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي

دانة محمد علي يوسف ـ مركز شمال غرب الصليبخات الصحي

فاطمة جابر حبيب كرم ـ مركز جاسم الوزان الصحي

نعيمة خالد علي الصباغة ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ليلى يوسف صالح الدهيمي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

مريم خالد عبدالله حمادي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ايمان رضا علي مشاري ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

وسمية أحمد الجابر ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

باسمة صلاح فهد العبيد ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

عائشة طارق محمد العلي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

أماني ناصر طالب الكندري ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

زهرة أسامة محمد أسد ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

وضحة مجدي ناصر الطغيم ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

آلاء عبدلله عبادة العنزي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

اسراء سمير مبارك الخرافي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

زينب سالم حمزة الجميعي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ايمان طامي شبيب العجمي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

نوف ميزر نايف الشمري ـ إدارة تفتيش ومراقبة

فيصل صقر العزي ـ مستشفى الفروانية

شهد علي صالح عبدالله ـ مركز العدان التخصصي للأسنان

فني أول صيدلة



أشواق سعد الحربي ـ مركز صباح الناصر الصحي

ايمان راجس العرفاني ـ مركز سعد العبدالله الصحي (ق10)

مسيرة حزام بلادي الظفيري ـ مستشفى الرازي

نور حسين غازي حمدان ـ مستشفى العدان

نوف مبارك السليماني ـ مركز الدوحة الصحي

فني صيدلة



أميرة زيد زعال الظفيري ـ مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)

آمنة مهدي الرشيدي ـ مستشفى الجهراء

رنا عادل صليتان العنزي ـ مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي

مريم سيف العازمي ـ مركز المنقف الصحي

أماني أحمد حسن يحيى ـ مركز المنقف الصحي

لطيفة خالد الخزعل ـ مركز سلوى التخصصي

زينب أحمد المشموم ـ مركز بيان الصحي

مريم عبدالمحسن العتيقي ـ مركز القيروان الصحي

انوار اسماعيل ابراهيم ـ مركز العدان التخصصي

لطيفة عبدالمحسن الشطي ـ مركز الاندلس الصحي

دلال عايد حمود آل عقيل ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي

معالي فايز عابد شليويح ـ مركز علي ثنيان الغانم الصحي

زينب بدر حبيب الجريدان ـ مركز بدر النفيسي الصحي

نجاة محمد سعد العجمي ـ مركز الصباحية الشرقي الصحي

سارة عدنان حسين بوعباس ـ مركز سلوى التخصصي

يوسف محمد يوسف الشعيب ـ مركز صباح الاحمد للمسالك

اختصاصي مختبر طبي



غدير فاضل الموسوي ـ مركز خالد الغنيم الصحي

عالية ابراهيم علي محمد ـ بنك الدم المركزي

عبير عدنان أحمد الخبيزي ـ ادارة خدمات نقل الدم

حنان محمد رضا ششتري ـ ادارة خدمات نقل الدم

سمر سليم بوز الجدي ـ إدارة الصحة العامة

وداد عبدالقادر عبدالله ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

زينب علي حسن رضا ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

ياسر يعقوب مصطفى ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

أنو راشيل جورج ـ إدارة الصحة العامة

زينب محمد جواد كاظم ـ مركز صباح الاحمد للقلب

سعاد عبدالعزيز الاشوك ـ وحدة مكافحة الدرن

ادبوومي موكايلا اكيووسولا ـ مستشفى الجهراء

اروى راضي حسين المصيليخ ـ إدارة تسجيل ومراقبة الادوية

صفاء حيدر بن حيدر ـ مركز منيرة العيار الصحي

ايجوبي جوليوس اكوري ـ مستشفى مبارك الكبير

مبارك محمود يوسف عبدالله ـ مستشفى الامراض الصدرية

إيمان كامل سعد الفضلي ـ مركز النهضة الصحي

نوف مرضي الراجحي ـ مركز الجليب الجنوبي الصحي

نعيمة أحمد سلمان حسين ـ مستشفى الولادة

زينب عبدالنبي الشواف ـ مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

اختصاصي أول مختبر طبي



ابتسام فاضل سالم المذن ـ إدارة المختبرات الطبية

محمد صالح عبدالله ـ مستشفى مبارك الكبير

ميثة مبارك الهاجري ـ مركز شرق الاحمدي الصحي

ريهام محمد ربيع ـ مركز الشيخ ناصر الصباح

دعاء يوسف حسن الشراح ـ إدارة خدمات نقل الدم

شريفة اسماعيل الفودري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

فاطمة علي رئيسي ـ مركز السلام الصحي

أمينة علي مصطفى حسن ـ ادارة الصحة العامة

مريم خليل محمد وهبي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

سهى عبدالرحمن سليمان ـ بنك الدم المركزي

عذاري كريم جابر الظفيري ـ مركز الرقة التخصصي

تينا ماتيو ـ مستشفى الجهراء

عائشة عيسى احمد العبيدلي ـ مركز متعب الشلاحي الصحي

الينا فايز فايز الناطور ـ مستشفى الفروانية

سارة عبدالله حمود الرشيدي ـ مركز الأمراض الوراثية

محمد باقر عبدالخضر العلي ـ مركز الامراض الوراثية

ساندرا بيلاريفيرا ـ مستشفى الامراض الصدرية

منال محمد سعد العتيبي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

هبة محمد صادق السلطان ـ مستشفى الاميري

سيني سوسان توماس ـ مستشفى الفروانية

عائشة عادل مال الله ـ مركز الروضة الصحي

سيلي توماس كولاكوز ـ مستشفى الفروانية

عالية عبدالله شطي العجمي ـ مركز السلام الصحي

اختصاصي مختبر طبي



سارة محمد جاسم محمد ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

دعاء عبدالحميد التركي ـ مستشفى الاميري

فاطمة عبدالواحد محمد عبودـ مركز الشيخة فتوح الصباح

سومي ستانلي ستانلي فارجيس ـ إدارة الصحة العامة

شادي عبدالعزيز شاهين عطية ـ إدارة الصحة العامة

ابرار ناصر الشماع ـ بنك الدم المركزي

منى كياد الخالدي ـ مستشفى الجهراء

زينب علي كرم الشطي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

حوراء علي كاظم حسن ـ بنك الدم المركزي

اسماء خضر سيد حوران ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

ايمن عبدالغني النجار ـ ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

ايمان محمود اكبر ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

زينب محمود الشطي ـ مستشفى مبارك الكبير

رشا محمود معاز الفخراني ـ مستشفى الامراض السارية

انوار ناصر حسين الحربان ـ مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

رشا حمد الرشيدي ـ مركز عبدالله المبارك الصحي

عائشة سعد برقي العنزي ـ مركز الامراض الوراثية

عبير مشاري خالد الخبيزي ـ مركز صباح السالم التخصصي

زينب سليمنا عبدالرسول ـ مستشفى مبارك الكبير

سلوى علي يوسف المعيوف ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

منار راشد العازمي ـ مستشفى الفروانية

آلاء قتيبة علي الدوب ـ مستشفى الولادة

عهود علي زيد المكيمي ـ مركز الامراض الوراثية

ممارس أول مختبر طبي



عبدالله محمود الخباز ـ إدارة الصحة العامة

جمانة عباس الرامزي ـ مستشفى الاميري

ياسمين محمد علي يوسف ـ ادارة تسجيل ومراقبة الادوية

زهرة يعقوب القبندي ـ مستشفى مبارك الكبير

ابرار راشد العدواني ـ مستشفى مبارك الكبير

فاطمة انور الششتري ـ مستشفى مبارك الكبير

لولوة عبدالقادر البسام - مستشفى مبارك الكبير

فاطمة علي خليفة محمد عرب - مستشفى الأميري

تحرير جابر صحاف علي - بنك الدم المركزي

منيرة علي عبدالله السند - مركز الكويت لمكافحة السرطان

فاطمة محمود محمد أحمد - مركز الكويت لمكافحة السرطان

خديجة باقر عبدالباقي - مستشفى الأميري

أنوار سعد العنزي - مستشفى العدان

راجينا يوسف - مستشفى الصباح

عبدالعزيز سعود الحميدي - مستشفى الأميري

رتاج مصطفى القلاف - بنك الدم المركزي

خديجة حيدر علي اشكناني - مستشفى مبارك الكبير

فجر صلاح معرفي - مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك

فرح عادل السرحان - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

نورة سعد فالح السهلي - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

منيرة أحمد عبدالعزيز العبيد - مركز الزهراء الصحي

فاطمة حسين غلوم حسين - مركز شرق الأحمدي الصحي

فرح عاشور محمد حسن - مركز صباح السالم التخصصي

ريم احمد جودت صالح - إدارة الصحة العامة

فاطمة عبدالعزيز القطان - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

زهراء منير عبدالعزيز القطان - مركز صباح السالم التخصصي

فاطمة مبارك مناور الصليلي - مركز النعيم الصحي

فاطمة مرتضى سيد المهري - مركز مبارك الحساوي الصحي

الزهراء عدنان جراغ - مستشفى العدان

عبدالقادر اجو ابراهيم - مركز الكويت لمكافحة السرطان

هبة عادل ابوالبنات - مستشفى الأميري

ممارس مختبر طبي



هدى ساير العتيبي - مستشفى الأميري

نور ساكت هليل العنزي - مركز العيون الصحي

أسماء علي الملا - مركز كيفان الصحي

لطيفة فهد الثلاب - مستشفى الأميري

نورة جمال حمود التوره - مستشفى مبارك الكبير

نوف أسعد الزواوي - مستشفى مبارك الكبير

وفاء يوسف شباب المطيري - مركز الكويت لمكافحة السرطان

حوراء احمد الصيرفي - مركز الكويت لمكافحة السرطان

علي محمد احمد القلاف - مركز الكويت لمكافحة السرطان

نواهل صلاح عيد العصفور - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

زمزم عبدالرحمن الهولي - مستشفى العدان

أمثال ثامر سعود الظفيري - مستشفى الجهراء

روان فهد حمود الرشيدي - مركز الكويت لمكافحة السرطان

عباس عادل عباس غلوم - مركز الكويت لمكافحة السرطان

هناء مبارك خليف القحص - مستشفى الجهراء

سارة عبدالحليم زيدان - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

صيتة مرزوق صباح العتيبي - مستشفى العدان

هيا سالم عبدالله العنزي - مركز الكويت لمكافحة السرطان

آلاء عبدالله عبدالهادي - مستشفى العدان

آمنة عدنان محمد البحراني - مستشفى الأميري

ألطاف بندر حمد الظفيري - مستشفى الجهراء

حوراء عبدالغني البلوشي - مستشفى مبارك الكبير

نورة مطلق فهد الزعبي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

نورة وليد جاسم القلاف - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

هبة براك عبيد الوندة - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

منال بندر الحميدي - مستشفى الفروانية

دانة جاسم الشطي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

محمد خالد فهد العنزي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

شيخة عبدالعزيز التركي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ريم محمد المطيري - مستشفى الفروانية

جمانة محمد عبدالرحمن - مستشفى الصباح

شهد محمود سيد الطبطبائي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

خولة دحيم الهاجري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

بدرية فايز محمد علي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ريم ناصر محمد العبيدي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

مريم علي عبدالله الصفار - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

عبير مشعل الشمري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

علي عادل محمد العلي - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

نورا نواف فرحان الشمري - مستشفى الولادة

نورة حمد سرور خليف - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

علي صلاح حبيب الإبراهيم - مركز غنيمة الغانم الصحي

فجر سعود راشد العبدلي - مستشفى العدان

روان فيصل المطيري - مستشفى الفروانية

فني أول مختبر طبي



لطيفة نهير سمير الصليلي - مركز العيون الصحي

فائزة حجي غلوم الجزاف - مستشفى مبارك الكبير

ارون رافي رافي - مستشفى الصباح

عذاري وليد الزيد - بنك الدم المركزي

عبدالعزيز طارق القطان - بنك الدم المركزي

زهراء سليمان عبدالله غلوم - بنك الدم المركزي

بلقيس صلاح عبدالقوي - مستشفى الأميري

عبدالرحمن عيد آل بن علي - مركز السلام الصحي

خديجة فرحان مريهيج - مستشفى الفروانية

زينب عبدالهادي العطار - مركز الطب الإسلامي

آلاء عادل جبر - مركز السرة الصحي

أسرار سيد هاشمي - مستشفى مبارك الكبير

مروة خالد عبدالله الهزيم - مركز عبدالله المبارك الصحي

بدور صالح سالم العازمي - مركز العقيلة الصحي

دانة احمد منصور الأذينة - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

أبرار عبداللطيف الحمود - مركز الأمراض الوراثية

تهاني محمد فهد العجمي - مركز أبوحليفة الصحي

نادية فهد عبدالعزيز النيع - مستشفى الفروانية

رهام محمود توفيق شهاب - مركز شيخة الابراهيم الصحي

عبير مرزوق نزال الظفيري - مستشفى الفروانية

عائشة عبدي سليمان - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

آلاء خالد ادريس - مركز العقيلة الصحي

راشد حمد جاسم الجلاهمة - مركز عبدالرحمن الزيد الصحي

سكينة حمزة عباس دشتي - مركز العارضية الشمالي الصحي

حمدة حمد البنغلي - مستشفى العدان

ماجدة خليف حسن العنزي - مركز جابر الأحمد N2 الصحي

ياسمين غازي حمدان - مستشفى الأميري

تحرير ذياب صباح العنزي - مركز الجهراء الصحي

فني مختبر طبي



بشاير يعقوب حاج مصطفى - مركز الطب الإسلامي

دلال منصور العتيبي - مستشفى مبارك الكبير

نورة نهار سعد الهاجري - مركز الفحيحيل التخصصي

آمنة بدر ناصر العليوي - مركز القرين الصحي

زينب احمد ياسين - مركز الفحيحيل التخصصي

سعاد سعيد الميموني - مركز الجليب الجنوبي الصحي

نورة محمد فهد طميهير - مركز فهد الأحمد الصحي

سمر فلاح حسن محمد - مستشفى العدان

سعاد عبدالرزاق عبدالهادي - مستشفى الجهراء

زهرة حسين الرامزي - مستشفى العدان

رقية علي حمود الشمري - مستشفى ابن سينا

أنوار نواف مرزوق الحسيني - مستشفى الفروانية

زهرة حسين سيد علي حمزة - بنك الدم المركزي

مريم طاهر علوان صفر - مستشفى الفروانية

عائشة مخلف عيادة العنزي - مركز الفردوس الشمالي الصحي

مريم احمد محمد غريب - مستشفى الجهراء

ابتسام محمد العنزي - مركز القيروان الصحي

نسيبة عيسى علي الكندري - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

دلال شاكر حمزة عباس - مركز العدان التخصصي

نوف فهد علوان الظفيري - مستشفى الجهراء

عذاري حسين المطيري - مركز مبارك الكبير الغربي الصحي

سوزان سليم سليمان زين - مستشفى الولادة

عنود سعد احمد العديلة - مركز كيفان الصحي

دلال حسن محمد الناصر - مركز السلام الصحي

رئيس اختصاصي علاج طبيعي



خلود محمد ناصر العجمي - مركز الراشد للحساسية

فاتن محمد خطاب العجمي - مستشفى الفروانية

منال محمد مخلوف - مستشفى مبارك الكبير

سوسن احمد حسين صفر - مستشفى الأميري

حصة احمد علي بوخوه- مستشفى الرازي

نجلاء فؤاد محمد سري - مستشفى الرازي

منال عبدالرزاق الرميان - مستشفى العدان

اختصاصي أول علاج طبيعي



جاسم محمد ابراهيم الغيث - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

مشاعل جبر محمد العتيبي - مستشفى العدان

عبدالحميد بولاكال - مستشفى العدان

ريهام علي متولي مراد - مستشفى العدان

شيرين عبدالرحمن عبدالحميد - مستشفى العدان

فهد احمد محمد عوض - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

إيمان انور الششتري - مستشفى مبارك الكبير

اختصاصي علاج طبيعي



زيد حبيب علي البلوشي - مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

بدر صلاح بدر نقي - مركز شيخان الفارسي للروماتيزم

شيماء سليمان داوود الوزان ـ مستشفى الأميري

دولت عباس عرفة ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

سولي آنا صامويل ـ مستشفى الرازي

محمد حسن القباني ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

نيرمال كوتافيلايل توماس ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ساناث كومار شيروكولا ـ مستشفى الأميري

نور خالد علي بوعباس ـ مستشفى العدان

عائشة سالم سيف علي ـ مستشفى الأميري

فاطمة فؤاد العثمان ـ مستشفى الرازي

ممارس أول علاج طبيعي



نورة وليد خالد العسكر ـ مستشفى الفروانية

نوف محمد النجار ـ مستشفى مبارك الكبير

استبرق عادل يوسف ـ مستشفى مبارك الكبير

رقية عمر علي بوحمد ـ مستشفى الأميري

حنان فالح محمد المطيري ـ مستشفى الفروانية

مريم حسين نادر ـ مستشفى مبارك الكبير

شهد علي محمد الحبابي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

شهد راشد محمد البديح ـ مستشفى العدان

ممارس علاج طبيعي



دلال عيسى علي السعدي ـ مستشفى الرازي

كوثر عادل علي الخباز ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

عائشة وحيد نوري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

شهد نايف علي الفيلي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

زهراء كاظم أحمد القلاف ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

في عادل محمد الحوطي ـ مستشفى الفروانية

سارة جاسم محمد الكندري ـ مستشفى الولادة

عبدالإله مانع العجمي ـ مستشفى الجهراء

أمنية احمد يوسف بوشهري ـ مستشفى الفروانية

فجر سمير أبوربيع ـ مستشفى الأميري

فاطمة خالد غانم الزايد ـ مستشفى الولادة

غزلان سعود الحشاش ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

أطياب خالد الأنصاري ـ مستشفى الرازي

حصة محمد السنان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

طيبة عبدالله العربيد ـ مستشفى الفروانية

دلال يوسف العماني ـ مستشفى مبارك الكبير

وانا ابوليا ايريتي ـ مستشفى مبارك الكبير

اختصاصي أول علاج بالعمل



كارثي ناغاراجان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

تغريد العبد حمدان ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ممارس أول علاج بالعمل



دلال عبدالله فهد الصالح ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

دعاء أحمد طالب المهري ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

كوثر عبدالرحمن أحمد الملا ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

محمد مهدي فاضل الجرخي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

ممارس علاج بالعمل



شيخة عبدالله السبيتي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

هبة سالم عبدالله حمادة ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

رئيس اختصاصي أشعة وطب نووي



بندر عيد مناور الحربي ـ مركز الكويت للصحة النفسية

لطيفة عبدالرحمن المطر ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ماجدة سعود المنيع ـ مستشفى الولادة

لطيفة محمد ماجد العتيبي ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

فرجينيا بانجان باليستوي ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

اريل بليفاسيو والماسيو ـ مستشفى ابن سينا

اختصاصي أول أشعة وطب نووي



غدير علي حسين الوثياني ـ مستشفى مبارك الكبير

عليا علي الموافي ـ مستشفى الأميري

مايك رايموند جوانجا ـ مستشفى مبارك الكبير

شريفة رحيم المطيري ـ مستشفى الأمراض الصدرية

طارق حسين أمين القرم ـ مستشفى الرازي

اريل بوسوديل مورو ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

سعود عبدالعزيز الكندري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

شيمة شنيف كريدي المطيري ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

حلا رحيل منادي العنزي ـ مستشفى الأميري

إلياس الطيب إلياس الطاهر ـ مستشفى الأميري

اختصاصي أشعة وطب نووي



جيريك كاستيلو بيستيلوس ـ مركز العدان لطب الأسنان

ريم سعد علي المطيري ـ مستشفى الجهراء

سارة منصور الأحمد ـ مستشفى الأمراض الصدرية

حصة عبدالكريم الرباح ـ مستشفى مبارك الكبير

منى مهنا جراح المينا ـ مستشفى الأمراض الصدرية

عائشة غانم سالم مطبقي ـ مستشفى ابن سينا

أسماء فالح عيسى الشمري ـ مستشفى ابن سينا

محمد الهادي عبدالقادر ـ مركز جابر الأحمد للطب النووي

منى مطلق سعود المطيري ـ مستشفى الفروانية

سارة محمد معرفي ـ إدارة الوقاية من الإشعاع

شيبوجنا نوم سيلفاراج ـ مستشفى العدان

أبرار هاشم محمد الهاشمي ـ مستشفى الصباح

فرح محمد عبدالله القعود ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

مانيش كومار ـ مستشفى الأميري

جوناس أوستريا جويري ـ مستشفى الأمراض الصدرية

عز العرب محمد عبدالرحمن ـ مركز جابر الأحمد للطب النووي

باسمة سمير الهاجري ـ مستشفى ابن سينا

ارثور فينتو سوكا رايج ـ مركز الفروانية التخصصي للاسنان

ممارس أول أشعة وطب نووي



شيخة جمال سعود المير ـ مستشفى الأميري

أميرة عبدالأمير السلامين ـ مستشفى الأمراض الصدرية

مريم أحمد غانم الخالدي ـ مستشفى الرازي

دلال محمد الصيري ـ مستشفى الرازي

إبراهيم إلياس الكيال ـ مستشفى الأمراض الصدرية

مريم عبداللطيف العلي ـ إدارة المستودعات الطبية

نور صالح مبارك الشمري ـ مستشفى ابن سينا

منى أيوب البلوشي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

ممارس أشعة وطب نووي



ريم غازي حامد العنزي ـ مستشفى الرازي

أماني دخيل نايف الشمري ـ مستشفى الجهراء

فاطمة نجم الشمري ـ مستشفى الرازي

سارة زهير الاستاذ ـ مستشفى الرازي

سارة أحمد الحربي ـ مستشفى الأميري

مريم حسين الفيلكاوي ـ مستشفى الولادة

أفنان أحمد عايض العازمي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

فاطمة عبدالله بوحمد ـ مستشفى الأميري

ندى فهد العتيبي ـ مستشفى الجهراء

غنيمة عبدالله الجويسري ـ مستشفى الأميري

حنان عبدالله الهندال ـ مستشفى مبارك الكبير

جمانة عباس علي المذكوري ـ مستشفى مبارك الكبير

ريم عصام علي قاسم ـ مستشفى الجهراء

شيماء عيد حامد الضفيري ـ مستشفى الجهراء

هيا حمد سالم الرشيدي ـ مستشفى الجهراء

فني أول أشعة وطب نووي



جوفسون جوزيف ـ مركز الفردوس الشمالي الصحي

شيماء عبدالستار عبده ـ مركز الرقعي الصحي

بينو توماس ـ مركز السالمية الغربي الصحي

مرودولا هاري ـ مركز السالمية الغربي الصحي

اختصاصي أول طبيعة إشعاعية



مريم عزالدين صديق ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

اختصاصي طبيعة إشعاعية



أشوك كومار سيجاماني ـ مركز الكويت لمكافحة السرطان

تقني أول طبيعة إشعاعية



أحمد السيد علي عبدالعزيزي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

اختصاصي تغذية وإطعام



غنيمة عبدالرزاق اسنافي الفالح ـ إدارة التغذية والإطعام

أبرار أحمد إبراهيم المرزوق ـ إدارة التغذية والإطعام

ماجدة إبراهيم عبدالقوي ـ مستشفى مبارك الكبير

هيا عيد شويمي العازمي ـ مركز الكويت للصحة النفسية

تقني أول تغذية وإطعام



مريم ناصر بن رجب ـ مستشفى الأميري

منى عباس خليف العنزي ـ مستشفى ابن سينا

ايمان عبدالحميد أسد العوضي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

منيرة فهد فهاد العجمي ـ مستشفى العدان

تقني تغذية وإطعام



ندى سامي الصالح ـ مستشفى جابر الأحمد الصباح

زهراء أحمد الحداد ـ مستشفى مبارك الكبير

جمانة هاني راشد مبارك ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

روان فاضل طاهر الزلزلة ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

عائشة محمد السويلم ـ مستشفى ابن سينا

أحمد فالح مطلق الابراهيم ـ مستشفى ابن سينا

عبدالرحمن فهد الناصر ـ مستشفى ابن سينا

عبدالمحسن صقر الصقر ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

أمل رعد أحمد الهزاع ـ مستشفى الفروانية

في أول تغذية وإطعام



هيا فهد راشد الصادر ـ مستشفى العدان

لطيفة سبيل عايض الرشيدي ـ إدارة التغذية والاطعام

عائشة مهدي مبارك العازمي ـ مستشفى العدان

البتول عباس سيد مسلم ـ مستشفى مبارك الكبير

نورة محماس العتيبي ـ مستشفى العدان

أماني مذكر مزيد البرازي ـ مستشفى الرازي

فني تغذية وإطعام



ايلاف نبيل الزواوي ـ مستشفى العدان

فريحة يوسف مبارك ـ مستشفى الصباح

سارة سعد عنبر الشمري ـ مستشفى الجهراء

أمل ناهي سلطان المطرفي ـ مستشفى العدان

زينب مهدي قاسم دشتي ـ مستشفى الشيخ جابر الأحمد

اختصاصي نطق وسمع



عيد خالد العصفور ـ مركز الشيخ سالم العلي للنطق والسمع

ممارس أول نطق وسمع



روان بشير سالم العلي ـ مستشفى الفروانية

ممارس نطق وسمع



عائشة أحمد حمود السميط ـ مستشفى الاميري

ريم ناصر عبد بن زايد ـ مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل

رئيس اختصاصي علاج نفسي



اشرف مصطفى صديق عمر ـ مركز الكويت للصحة النفسية

اختصاصي اول علاج نفسي



مي سعد الطراروة ـ مركز الكويت للصحة النفسية

اختصاصي علاج نفسي



منيرة حماد سعد العجمي ـ مركز الكويت للصحة النفسية

فني اول تعقيم



فايزة شافي العجمي ـ مستشفى العدان

منيرة طارق الرويح ـ مستشفى الاميري

بشاير حماد حمود العدواني ـ ادارة منع العدوى

فاطمة حسين علي باقر ـ مستشفى ابن سينا

منى مرزوق مصبح العازمي ـ مستشفى العدان

فني تعقيم



رقية عادل عباس محمد ـ مستشفى الاميري

مريم عبدالحميد جاسم ـ مركز الزهراء الصحي

نوال خالد محسن المطيري ـ ادارة منع العدوى

ذكريات ممدوح سعدي ـ ادارة منع العدوى

منى علي احمد الانصاري ـ مركز سلوى الصحي

زمزم محمد تومان ـ مستشفى العدان

فني أول علاج تنفسي



جيتسيال اسرائيل ـ مستشفى الصباح

فني أول تخدير



بالاجي سيتو ـ مستشفى مبارك الكبير

نيتيش برابهو ـ مستشفى الفروانية

بيني دانيال ـ مستشفى مبارك الكبير

جيلادوين باكيارج ـ مستشفى مبارك الكبير

زنيب شحاده المصري ـ مستشفى الشيخ جابر الاحمد

بيبن كوتيا نكال رافي ـ مستشفى مبارك الكبير

شهاب الدين بوليكاراثيل ـ مستشفى الفروانية

فني تخدير



بونايث كولوثوبا رامبيل ـ مستشفى الفروانية

باندورانجا برابهو ـ مستشفى ابن سينا

براجوان برافين ـ مستشفى ابن سينا

اختصاصي أول صحة فم وأفنان



ريو كاليكدان فبرير ـ ادارة طب الاسنان

ممارس أول مختبر أسنان



سيد يوسف نزار الحسيني ـ مركز العدان التخصصي للأسنان

ممارس مختبر أسنان



عبدالله هندي بكاي سعيد ـ ادارة خدمات طب الاسنان

فني مختبر اسنان



محمد فواز الخطيب ـ مركز الجهراء التخصصي للاسنان

فني اول قلب صناعي



مها عبدالله محمد العنزي ـ مستشفى العدان

اينار موهان يسودهاس ـ مستشفى الامراض الصدرية

مانيش تارايانان ـ مستشفى العدان

اشا راميسوران ـ مستشفى العدان

سوكومار سيفارامان ـ مستشفى العدان

ممارس أول بصريات



نور ناهض احمد بسيسو ـ مستشفى العدان

ماثيالجان فيجايا كومار ـ مستشفى ابن سينا

ناصر عبدالمهدي الشمري - إدارة الطوارئ الطبية

أسامة محمد محمود النجار - إدارة الطوارئ الطبية

شريفة محمد عبدالرحيم - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالله أنور سليمان العثمان - إدارة الطوارئ الطبية

أحمد سعيد القطان - إدارة الطوارئ الطبية

علي محمد سالم إبراهيم - إدارة الطوارئ الطبية

محمد مبروك عبدالحميد - إدارة الطوارئ الطبية

سعود عبدالله الحسيني - إدارة الطوارئ الطبية

خالد زايد صالح المطيري - إدارة الطوارئ الطبية

فيصل حسين عاشور القلاف - إدارة الطوارئ الطبية

مساعد رئيس فني طوارئ طبية



محمد عبدالوهاب الشمالي - إدارة الطوارئ الطبية

أحمد فهمي علي - إدارة الطوارئ الطبية

حسين يوسف حسن الحداد - إدارة الطوارئ الطبية

محمد ظاهر حمود الشمري - إدارة الطوارئ الطبية

عادل نايف محمد العلاطي - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالله خالد صالح العطار - إدارة الطوارئ الطبية

محمد عبدالرحمن المطيري - إدارة الطوارئ الطبية

علي مبارك صيوان الشمري - إدارة الطوارئ الطبية

محمد عادل علي العطار - إدارة الطوارئ الطبية

يوسف علي حسين علي - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالله مبارك صيوان الشمري - إدارة الطوارئ الطبية

مبارك علي مبارك بلال - إدارة الطوارئ الطبية

فني أول طوارئ طبية



سلطان عادل الهزاع - إدارة الطوارئ الطبية

أحمد عبيد محمد عبدالله - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالهادي غسان غازي - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالهادي شليويح الرشيدي - إدارة الطوارئ الطبية

محمد سعود سعيد العتيبي - إدارة الطوارئ الطبية

فني طوارئ طبية



نورة عايض رزيق العتيبي - إدارة الطوارئ الطبية

سالم صباح راكان الشمري - إدارة الطوارئ الطبية

خالد سمير تركي الفضلي - إدارة الطوارئ الطبية

احمد عبدالرحمن محمود - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالعزيز باطن الظفيري - إدارة الطوارئ الطبية

احمد فهيد جهاد الظفيري - إدارة الطوارئ الطبية

يوسف ماجد الهزيمي - إدارة الطوارئ الطبية

عبدالرحمن حمد الفلاح - إدارة الطوارئ الطبية

بشاير محمد جويان الشراري - إدارة الطوارئ الطبية

رئيس مشرفين صحيين



خزنة مطلق عامر الرشيدي - مركز الفروانية التخصصي

رافع أبوالمجد محمود - إدارة الصحة العامة

رشدي شحات رزق الله حنا - مركز الجهراء الصحي

عذبية نايف المطيري - مركز الفردوس الجنوبي

منى عبدالعزيز المطيري - مركز سعد العبدالله الصحي (ق2)

نتعي إبراهيم وهبه تادرس - مركز الفحيحيل التخصصي

وفاء حمدان عبدالله الشمري - مركز الفروانية التخصصي

شوقي روماني شوقي - مركز الرابية الصحي

صابر عبدالمنجي عبدالوكيل - إدارة الصحة العامة

هاني طلال احمد العيسوي - إدارة الصحة العامة

ياسر مسعد بدر حامد - إدارة الصحة العامة

دعاء محمد الشناوي - إدارة الصحة المهنية

سندس محمد طالب شهابي - مركز جابر الأحمد الصحي (3)

مساعد رئيس مشرفين صحيين



مريم محمد احمد الملا - إدارة الصحة العامة

هاني شعبان عبادة احمد - إدارة الصحة العامة

محمد عبدالوهاب علي - إدارة الصحة العامة

مريم معيكل برغش المطيري - إدارة الصحة العامة

سعاد سعد محمد العتيبي - مركز علي ثنيان الغانم الصحي

أبرار عبدالله مختار حسين - منطقة العاصمة الصحية

نور الهدى حامد حبيب - مستشفى الجهراء

بدور يوسف عبدالرحمن - منطقة العاصمة الصحية

عنود فؤاد محمد - مستشفى الشيخ جابر الأحمد

دينا عبدالرحمن عبدالخضر - منطقة حولي الصحية

مريم حسن أبل قمبر - مركز الزهراء الصحي

خلود خلف عواد الشمري - منطقة الأحمدي الصحية

مشرف صحي



نوف علي ماجد الشمري - مركز الطب الصناعي بالشعيبة

أحمد حلمي عبدالرحيم - إدارة الصحة العامة

سحر فهد حماد الشمري - إدارة الصحة العامة

ابتسام ابراهيم العميري - إدارة الصحة العامة

طاهر توفيق طاهر الهزيم - إدارة الصحة المهنية

عبدالله عبدالعزيز اشكناني - إدارة الصحة المهنية

احمد ابراهيم الصيرفي - إدارة الصحة العامة