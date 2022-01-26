68 حالة تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة.. و46229 مجموع حالات الرعاية

29164 مسحة تم إجراؤها في الـ 24 ساعة الماضية ونسبة الإصابات فيها بلغت 19٫7%



أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 508372.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 4856 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 459655، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.4%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2488 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 68 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 46229 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد-19) إلى 398.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 29164 ليصبح مجموع الفحوصات 6718482، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 19.7%.



