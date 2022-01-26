أعلنت شركة التاكسي الطائر Wisk Aero أنها حصلت على استثمار بقيمة 450 مليون دولار من شركة بوينغ Boeing العملاقة في مجال الطيران التجاري.

وشركة Wisk لاعب في الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي، أو تقنية EVTOL، حيث تقوم هذه التقنية، بشكل أساسي بتشغيل السيارات الطائرة لطرح هذه الخدمة للجمهور يوما ما.



وتعتبر سيارات الأجرة الطائرة الصغيرة أكثر هدوءا من طائرات الهيليكوبتر، وتساعد الضوضاء الأقل، إلى جانب انخفاض التكاليف والتحسينات في برامج التحكم في الطيران ما قد يمكن السوق الجديدة من الانتشار على نطاق واسع وقصير المدى.

وتستثمر Wisk أيضا في البرمجيات والتكنولوجيا لجعل سيارات الأجرة الطائرة ذاتية القيادة، وقال مارك ألين، كبير المسؤولين الاستراتيجيين في بوينغ: من خلال هذا الاستثمار، نعيد تأكيد إيماننا بأعمال Wisk وأهمية عملها في ريادة القدرات الكهربائية بالكامل، والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والمستقلة لصناعة الطيران. وأكملت Wisk أكثر من 1500 رحلة تجريبية وستستخدم بعض أموال بوينغ لبدء تصنيع طائرات Wisk.



وسوف تصبح تلك المركبات أولى مركبات ركاب قيادة السيارات، لكنها لم تحدد موعد إطلاق سيارة الركاب «Wisk» من الجيل السادس.