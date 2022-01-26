الدوحة - فريد عبدالباقي



يترقب نادي الريان القطري مصير المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي المصري، وذلك من أجل إسناد مهمة تدريب الفريق الكروي خلفا للفرنسي لوران بلان الذي بات قريبا من مغادرة النادي القطري بعد تدهور نتائج الريان في مسابقة الدوري هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 17 نقطة.



وطالبت الجماهير الريانية بضرورة إقالة بلان بعد ابتعاد الفريق عن المنافسة على لقب الدوري القطري هذا الموسم، بالإضافة إلى أن الريان مقبل على مهمة صعبة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الأولى بجانب أندية الهلال السعودي حامل اللقب، والاستقلال الطاجيكي، والفائز من الدور التمهيدي «3». هذا، ويدرس الاتحاد القطري لكرة القدم انطلاق الموسم الكروي الجديد 2022-2023 مطلع أغسطس المقبل من دون مشاركة اللاعبين الدوليين مع أنديتهم لتواجدهم مع المنتخب القطري الذي سيخوض مباريات ودية استعدادا لمونديال قطر 2022 المزمع انطلاقه في 21 نوفمبر المقبل.



إلى ذلك، أعلن نادي الغرافة عن إصابة لاعبه عثمان اليهري بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.



من ناحية أخرى، يقترب نادي أم صلال من تجديد تعاقده مع المدرب القطري وسام رزق ليستمر مع الفريق لمواسم مقبلة، وذلك بعد نجاحه الكبير مع الفريق الكروي.