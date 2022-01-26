القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



رضخ رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور لغضب لاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون، وقرر بشكل غير معلن إلغاء العقوبات التي قررها عليهم عقب الخسارة من المحلة 0-3 في كأس الرابطة التنشيطية.



وكان كارتيرون قد أعلن عن رفضه لعقوبة خصم نصف شهر من راتبه التي وقعها عليه منصور، وتمسك برفع العقوبة فورا أو تقديم شكوى لاتحاد الكرة ولأعلى المستويات بدعوى أن بطولة كأس الرابطة غير مدرجة بعقده مع الفريق، كما أن الإدارة اتفقت معه على أنها مسابقة لاستكشاف بعض العناصر الجديدة من شباب الزمالك. إلى ذلك، غادر صانع لعب «الأبيض» مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي بعد أن أتم اتفاقه رسميا مع إدارة النادي السعودي، كما رفض تمديد عقده لعام آخر مع نادي الزمالك. وفي صفقة قريبة أخرى، يقترب لاعب الوسط المدافع طارق حامد من اللحاق بفتحي حيث تدور الآن مفاوضات لانتفاله إلى نادي اتحاد جدة.



في شأن منفصل، أرسل رئيس باتريس موتسيبي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) دعوة خاصة إلى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في 6 فبراير المقبل.