ثامر السليم



طالب وزير التربية وزير التعليم العالــي والبحث العلمي د.علي المضف مدير جامعة الكويت بالإنابة د. بدر البديوي بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجب عملها للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل زيادة أعداد الإصابات بالفيروس، مشيرا إلى انه بناء على التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا المنعقد (عبر تقنية الاتصال المرئي) بشأن الوضع الصحي، أكد وزير الصحة أن نتائج الفحوصات التي تجريها الوزارة تشير إلى الزيادة الكبيرة والحادة في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، وبناء عليه يقتصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن طريق الاتصال عن بعد وحتى إشعار آخر على أن يراجع القرار بشكل دوري.



وأشار الوزير في القرار، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، الى ضرورة التعميم على كل الجهات التي تقدم خدمات للمراجعين بتنفيذ تلك الخدمات عن طريق الأونلاين وفي حالة الحاجة إلى التواجد يتم ذلك من خلال حجز موعد في منصة «متى» المركزية لإدارة المواعيد الحكومية وذلك في تطبيق «سهل» أو منصات حجز المواعيد الخاصة بالجهة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.