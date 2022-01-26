عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب دعم الكويت الشديد للدور المهم الذي تؤديه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الالكسو) والمتمثل في تنسيـــق السياسيـــات التربويــة والثقافيـــــة العربية ووضـــع رؤى وبرامج ومشاريع مشتركة مشيرا الى ان ذلك يهدف الى النهوض بالقطاعات التربوية والعلمية والثقافية وتطويرها باعتبارها منظمة متخصصة في المنطقة العربية في هذه المجالات وما تحظى به من اعلى مرجعيات العمل العربي المشترك.



جاء ذلك خلال مشاركته وحضوره اعمال اجتماع المجلــــس التنفيـــذي لـ«الألكســو» برئاســـــة السعودية وبمشاركة 21 دولة



ورفع رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» هاني بن مقبل المقبل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - على الموافقة الكريمة والدعم الكامل لاستضافة السعودية لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في دورته الـ 116.



وعبر المقبل عن امتنانه للدعم اللامحدود من قبل سمو وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الذي ذلل كل الصعاب ويسر كل السبل لإقامة هذا الاجتماع، وعلى وتوجيهاته الكريمة لكل فرق العمل بالدعم الكامل لإنجاح هذه الاستضافة بعد أكثر من اثنين وأربعين عاما من آخر استضافة للمملكة لاجتماع المجلس التنفيذي.



من جهته، قال المدير العام لمنظمة الألكسو د.محمد ولد أعمر: إنه لمن حسن الطالع أن نجتمع، حضوريا على أرض المملكة الطاهرة، في موقع يضم كنوز من روائع آثار ممالك عربية قديمة خاصة دادان ولحيان والأنباط.



وأشار ولد أعمر إلى أن نجاح «رؤية العلا» مؤكد، وهو ما تبرهن عليه الإنجازات التي تحققت، حيث سيكون مثالا يحتذى للتنمية المحلية الشاملة التي تندرج في إطار أشمل تمثله هنا «رؤية السعودية»، وبذلك ستكسب الأمة العربية مزارا تراثيا فريدا يعرف بشواهد مضيئة من تاريخها المجيد وإسهامها البناء في الحضارة الإنسانية عبر القرون.



وقال ولد أعمر أن تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات العربية والدولية يعد هدف استراتيجي لخدمة المنظمة وتعظيم منزلتها وتحقيق رسالتها، مضيفا: «وفي هذا الإطار تم توقيع 20 اتفاقية في العام 2021م، معززة ببرامج تنفيذية».

وذكر ولد أعمر أن المنظمة تسعى إلى تعزيز وتطوير التعاون مع اليونسكو، وهي تستعد لتوقيع برنامج تنفيذي معها في شهر فبراير 2022م، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل من أجل تكثيف التعاون الثلاثي النموذجي بيم «الألكسو» و«الإيسسكو» ومكتب التربية العربي لدول الخليج، إضافة إلى تعزيز العلاقات مع اللجان الوطنية الذي يعد أولوية من أولويات المنظمة من أجل بناء جسور مفتوحة للتنسيق والتعاون.‫