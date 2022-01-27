بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية الهند وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة الى الرئيس رام نات كوفيند رئيس جمهورية الهند الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام استراليا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولأستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



وبعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.