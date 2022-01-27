بيروت - داود رمال



وقّع ​وزير الطاقة​ اللبناني وليد فياض، مع نظيريه السوري ​غسان الزامل​، والأردني صالح الخرابشة، اتفاقية شراء الكهرباء بين ​لبنان وسورية​، واتفاقية العبور بينهما وبين الأردن.



وفي هذا الإطار، أشار فياض إلى «إننا سنؤمّن 250 ميغاواط من الكهرباء بالتعاون مع الأردن ومؤازرة الأشقاء في سورية، ونعول على هذا العمل العربي المشترك، لكي نوسع التعاون بين الدول العربية»، لافتا إلى أن «ما كان من المفترض إنجازه في 6 أشهر، تم إنجازه في شهرين، ويبقى موضوع التمويل من البنك الدولي الذي سنعمل عليه بأسرع وقت ممكن لتصبح هذه الاتفاقية حيز التنفيذ».



وشدد فياض على «أننا نعمل كذلك على توقيع عقد الغاز العربي بقيادة الشقيقة مصر، ووقوف الأردن وسورية معنا في هاتين الاتفاقيتين».



من جهته، لفت الخرابشة إلى أنه «خلال هذه اللحظة التاريخية، نوقع عقد تبادل الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور مع لبنان وسورية. وأهمية هذا العقد أننا نعزز التواصل والتعاون بين دولنا وعلاقاتنا التاريخية المستمدة من قيادات في هذه البلدان، ونحن ملتزمون بالتعاون فيما بيننا لمصلحة الجميع».



ورأى أن «أي تعاون بين الدول العربية هو مصلحة للجميع، ونتأمل من هذا الاتفاق أن يتحسن مستوى الخدمة فيما يتعلق بالكهرباء في لبنان»، مؤكدا أن «هذا يفتح باباً لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، ويشجعنا على السير للأمام». وأوضح أن «هناك جهدا كبيرا لتجهيز الشبكة، حيث أصبحت جاهزة لنقل البطاقة للأردن عبر الشبكة السورية للبنان».



إلى ذلك، شدد الزامل على أن «الحكومة السورية بالتأكيد كانت تصر على إنجاح هذا الملف بأسرع ما يمكن، وبالطبع أنجزنا كل الأعمال التي تعهدنا بإنجازها بالمدة المحددة، وهذا بداية للتعاون العربي- العربي، كما سيكون طاقة خير وبداية لتعاون أكثر في كافة المجالات».