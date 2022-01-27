أعلن مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع أن الهيئة انتهت من المرحلة الاولى والأساسية من خارطة طريق التحول الرقمي الكامل والتي تم وضعها بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بهدف تسهيل وتسريع تقديم الخدمات واختصار الإجراءات وتوفير الوقت والجهد عبر توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.



وقال الربيع في تصريح صحافي أمس إنه تم تفعيل تراخيص المستخدمين لموظفي الهيئة والتي تشمل استخدام البريد المؤسسي في جميع التعاملات، ورفع المواقع الإلكترونية والأعمال والخدمات الخاصة، ونقل الأنظمة الداخلية إلى سحابة مايكروسوفت، واستضافة التطبيقات الأساسية على الخدمات السحابية المتطورة المقدمة وفقا أفضل المعايير العالمية التي تضمن حمايتها وأمنها، بالإضافة إلى تطبيق «سياسة تصنيف البيانات» الصادرة عن الهيئة العامة للاتصالات.



وأشار إلى دور الحوسبة السحابية المحوري في بناء الاقتصاد الرقمي كونها أحد الممكنات الرئيسية لرقمنة الخدمات وتقديم الحلول التقنية كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والواقع المعزز والافتراضي وسلسلة الكتل وغيرها من التقنيات الجديدة، موضحا أن جهود الهيئة في التحول الرقمي ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء لتحسين بيئة الأعمال والخدمات الحكومية وتعزيز مبدأ الحكومة الذكية.



من جانبه، أثنى نائب المدير العام بالجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات د.عمار الحسيني على جهود هيئة الشباب للتحول الرقمي، موضحا ان أعمال الجهات والمؤسسات الحكومية نحو التحول الرقمي تعمل على رفع مستوى تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية كمؤشر الحكومة الالكترونية التابع للأمم المتحدة.



وذكر الحسيني أن هيئة الشباب أصبحت نموذجا يحتذى بين الجهات الحكومية في التحول الرقمي، وهذا نتاج الاستثمار في القياديين ومشاركتهم في الأنشطة والبرامج التي ينظمها جهاز تكنولوجيا المعلومات لتمكينهم من قيادة جهاتهم في مسيرة التحول الرقمي، مشيرا إلى اجتياز مدير عام هيئة الشباب ومجموعة القياديين لبرنامج «الذكاء الاصطناعي للقياديين في القطاع الحكومي» المقدم من كلية انسياد لإدارة الأعمال وبرنامج «التحول الرقمي: قيادة الأفراد والبيانات والتكنولوجيا» من كلية بيركلي هاس الأميركية.



بدوره، عبر المدير العام لشركة مايكروسوفت الكويت علاء الدين كريم عن سعادته بالخطوات الجادة التي اتخذتها هيئة الشباب نحو التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل بيئة العمل، مثنيا على جهود فريق العمل بالهيئة ومبادرات المدير العام بتعزيز الثقافة الرقمية بين العاملين والمنتسبين للهيئة.