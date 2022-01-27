كشف معرض الصحة العربي، المنعقد في دبي، عن تقنية تعقيم من الماء المؤكسد تقضي على الفيروسات والميكروبات بما فيها فيروس كورونا المستجد خلال 15 ثانية، بنسبة تصل الى 100%.

وعرضت مجموعة مايكروسيف، ومقرها دبي، تجارب لتعقيم الاسطح والأيدي، أمام زوار المعرض، أظهرت القدرة على القضاء على الفيروسات المختلفة خلال زمن قياسي، مؤكدة أن التقنية الجديدة تم اعتمادها لتعقيم مستشفيات بالإمارات ومساجد ومطاعم ومنشآت تعليمية في دول عربية وأوربية وأمريكية.

وقالت صفا القدومي مدير عام "مايكروسيف جروب" إن تقنية التعقيم الجديدة نالت شهادة إعتماد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وعلامة المطابقة الاوروبية، وهيئة الدواء والغذاء السعودية.

وأوضحت ، للصحفيين أن التقنية تتميز بأن معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد بنسبة 9ر99 % ، وهي خالية من الكحول والمواد الكيميائية، واجتازت اختبارات هيئات الدواء الدولية وثبتت قدرتها في القضاء على الميكروبات والفيروسات، ومنع العدوى بالأمراض الخطرة بشكل كامل، وخلال زمن قياسي يقدر بثوان.

وذكرت صفا القدومي أن المعقم تم اعتماده من قبل مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف لتعقيم مركبات الإسعاف والمسعفين، بما يضمن حماية المسعفين والمرضى من العدوى والأمراض الخطرة، مشيرة الى أن المعقم ليس له أية أعراض جانبية، وآمن على المرضى والمسعفين.

وأشارت الى أن تقنية (مايكروسيف) تم استخدامها في تعقيم 250 مسجداً بمكة المكرمة من الفيروسات، من قبل جمعية "هدية الحاج والمعتمر" بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية.

ولفتت الى أن المؤسسة تجري عادة اختبارات قبل التعقيم لرصد عدد الميكروبات والفيروسات الموجودة على الأسطح، ثم تجري اختبارات أخرى بعد التعقيم يظهر القضاء عليها.

وذكرت القدومي أن تقنية (مايكروسيف) صديقة للبيئة، إذ لا تحتوي على مواد كيميائية سامة أو ضارة، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالميا لتعقيم المستشفيات (غرف العمليات، غرف العناية المركزة) وتعقيم مركبات الإسعاف بصورة فعالة .

وانطلق معرض الصحة العربي يوم الاثنين الماضي، بمشاركة 3500 شركة ومؤسسة صحية حكومية وخاصة من 60 دولة، ويعد الحدث الصحي الأكبر بالشرق الأوسط.