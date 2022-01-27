قالت شركة والت ديزني إنها ستتخذ "نهجا مختلفا" في إنتاج النسخة الجديدة من فيلم الرسوم المتحركة القادم "سنو وايت والأقزام السبعة"، بعد انتقادات من الممثل بيتر دينكلاج.

وفي لقاء مع الممثل الكوميدي مارك مارون في أحد البرامج قال دينكلاج، الذي يعاني شكلا من أشكال التقزم إن اختيار ممثلة لاتينية في دور البطولة كان "عملا تقدميا"، ولكنه وصف القصة المبنية على أسطورة من القرن التاسع عشر بأنها "قديمة".

وأضاف "لا أقصد الإهانة على الإطلاق، ولكنني فوجئت قليلا... لقد كانوا فخورين جدا باختيار ممثلة لاتينية لدور سنو وايت- ولكنك ما زلت تروي قصة سنو وايت والأقزام السبعة القديمة".

وتعتمد النسخة الجديدة على فيلم ديزني للرسوم المتحركة لعام 1937 الذي يروي قصة سبعة من عمال المناجم الأقزام، الذين يستقبلون أميرة بعد نفيها من قبل زوجة أبيها الشريرة. وتقوم راشيل زيجلر بدور سنو وايت والممثلة جال جادوت بدور الملكة الشريرة.

وقال المتحدث باسم شركة ديزني في بيان لمجلة هوليوود ريبورتر والذي تم تداوله على نطاق واسع "لتجنب تعزيز الصور النمطية الموجودة في الفيلم الأصلي، نتخذ نهجا مختلفا مع هذه الشخصيات السبعة ونتشاور مع مجتمع الأقزام".

ومن المقرر عرض فيلم سنو وايت الجديد العام القادم.