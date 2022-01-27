أعلن بنك كندا المركزي ، تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 25ر0% مشيرا إلى احتمال تشديد السياسة النقدية خلال الأسابيع المقبلة لاحتواء معدل التضخم الذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ ثلاثة عقود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك، برئاسة المحافظ تيف ماكليم، أبقت على سعر الفائدة الرئيسية القائم منذ آذار/مارس 2020، بسبب حالة الغموض الناجمة عن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددا.

كما تخلى البنك في بيان اليوم عن تعهده بعدم زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة وقال إن الاقتصاد يبدو كما لو كان استعاد عافيته بالكامل مع تداعيات جائحة كورونا، وألمح إلى إمكانية زيادة الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر يوم 2 آذار/مارس المقبل.

كانت البيانات الرسمية أظهرت ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في كندا في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا الشهر الماضي 8ر4% بحسب بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم. وكان معدل التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 7ر4% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال الشهر الماضي جاءت متفقة مع توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة والذي يصدره البنك المركزي الكندي، الشهر الماضي 93ر2% وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود. في المقابل سجلت أسعار المستهلك تراجعا بنسبة 1ر0% شهريا مع تراجع أسعار البنزين خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.