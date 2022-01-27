أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد بكين الشتوي افتتاح القرى الأولمبية بشكل رسمي وسط إجراءات صارمة لمكافحة جائحة كورونا.

وبحسب التليفزيون الحكومي في الصين ، من المقرر أن ينتقل 360 رياضيا من أكثر من 20 دولة إلى القرى الأولمبية

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن بعض الرياضيين الذين وصلوا مبكرا إلى الصين يتواجدون الآن في مقر إقامتهم بالفعل.

وتنطلق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الرابع من شباط/فبراير المقبل مع وجود ثلاث قرى أولمبية منفصلة لكل موقع من المواقع الثلاثة المستضيفة للأولمبياد ، في بكين ويانجينج وتشانججياكو.

وأكد المدير الإداري للقرية الأولمبية تشين كيانفان أن منع انتشار العدوى والحيلولة دون تفاقم أزمة جائحة كورونا تمثل أولوية قصوى للقرية الأولمبية.

وأشار إلى أن الرياضيين والأشخاص المسموح لهم بحضور الأولمبياد سيتواجدون في "حلقات مغلقة" خلال فترة إقامتهم في الصين لمنع الاختلاط بعامة الشعب.