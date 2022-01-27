أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانج لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا) بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد كوفيد-19.

ونفى أنفانج الاتهامات في البداية واستقال من تدريب فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي عقب فتح السلطات الألمانية تحقيقا في استخدام شهادة مزورة.

وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانج السابق، بالإيقاف عشرة أشهر وتغريمه ثلاثة آلاف يورو.

وأضاف بيان الاتحاد الألماني أن اعترافات المدربين سمحت لهما بالعودة للعمل في موسم 2022-2023.