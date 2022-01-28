ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة نفذت حملة اعتقالات واسعة طالت 22 مقدسيا على الأقل.



واضافت الهيئة في بيان صحافي امس ان حملة الاعتقالات في القدس المحتلة جاءت على خلفية تفاعل الشبان المقدسيين مع تساقط الثلوج في انحاء المدينة كافة مشيرة الى ان غالبية من اعتقلوا هم من الاسرى المحررين.



ودانت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية استغلال الاحتلال لكل الظروف بما فيها البيئية للتضييق على المقدسيين والزج بهم في السجون.



من جهة اخرى، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.



وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) امس إن «المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته وباحاته وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه».



ووفق الوكالة «عرقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي دخول عشرات الشبان إلى المسجد الأقصى من جهة باب السلسلة للاستمتاع بالثلوج التي غطت ساحات المسجد».