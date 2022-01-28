بيروت - بولين فاضل



بعد أيام على نشر أغنيتها الجديدة «معليش»، أعلنت الفنانة ميريام فارس عن إطلاقها تحديا راقصا جديدا من وحي أغنيتها باللهجة الأمازيغية المغربية، وشاركت عبر حسابها في «إنستغرام» مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترتدي العباءة وأكسسوارات وتضع مكياجا يناسب الأجواء والتقاليد الأمازيغية، وأدت مجموعة من الحركات الراقصة وأطلقت التحدي لمتابعيها.



وحرصت ميريام على تشجيع متابعيها على تنفيذ حركاتها الراقصة على أنغام الأغنية الجديدة ونشر المقاطع لتختار هي الأفضل بينها، وعلقت على المقطع الراقص قائلة: «أنا مغرومة بهذه الحركة بالذات، شاركوني رقصتكم، وسأنشر الأجمل منها على الستوري»، كذلك نشرت مقطع فيديو للتحضيرات التي سبقت ظهورها في المقطع، ونقلت من خلالها طريقة وضع الأكسسوارات والمكياج المناسب للوك الأمازيغي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.