القاهرة - خلود أبوالمجد



فتحت الفنانة نوال الزغبي النار على من يغار من نجاح زوجته، وقالت: «الراجل اللي مش بيحب نجاح الست اللي معاه مش راجل، والراجل هو اللي واثق بنفسه واللي بيغير من مراته بيكون مش راجل، لأن معندهوش ثقة في نفسه، واللي معندهوش ثقة في نفسه مش بشوفه راجل، وأنا شوفت دا كتير، وفي الآخر بتعب وبنسحب من العلاقات اللي زي دي».



وكشفت نوال، خلال استضافتها في الجزء الثاني من حوارها لبرنامج «حبر سري»، عن خوفها من الحسد، وحكت موقفا تعرضت له في إحدى حفلاتها بسورية، موضحة أن السبب هو أنها تعرضت للحسد، وقالت: «أنا أؤمن بالحسد وبخاف منه، واتحسدت قبل كدا كتير، ومنها حفلي في سورية وأنا في العربية في الطريق إلى الحفل تعبت، وحسيت بوجع في معدتي».



وواصلت: «وقبل الحفلة بـ 3 ساعات كنت بموت، وبدل ما أغني ساعة ونص غنيت 10 دقائق فقط، ومش بمسك خرز أزرق والكلام دا، كل اللي بعمله اني بصلي عشان أحمي نفسي من الحسد».



وتحدثت نوال، عن ردة فعلها بعد إخبارها بخسارتها 17 مليون دولار، وأكدت أنها حزنت لكنها تخطت الأمر سريعا، موضحة: «مريت بظروف كتير، وخسرت فلوس كتير، ومش هتقف عند دي، لقيت ربنا هو اللي بيعطي وهو اللي بياخد، وكتير مؤمنة برب العالمين وبتوكل عليه في كل شيء، وأهم شيء عندي صحتي وصحة ولادي».