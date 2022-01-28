إعداد: هادي العنزي



رافق والده النوخذة منذ صغره وتعلم أسرار الصيد، فكانت محادق فيلكا وعوهة أولى محطاته العملية، عرف أغلب مواسم الأسماك أمثال الشعم والسبيطي والهامور والشيم والنويبي، صفحة «بحري» تلتقي اليوم الحداق أحمد الفيلكاوي الذي حدثنا عن أفضل أماكن الصيد هذه الأيام، وما هي ييمة شعم ونويبي الرشدان والحيشان، وأماكن تواجد الچنعد، كما أطلعنا الفيلكاوي على أفضل طريقة لصيد السبيطي وييمته المفضلة، وأين يتواجد النقرور «بوحدبه»، والطريقة الحديثة لصيد الشيم، وأكثر المشاكل والهموم التي يعاني منها الحداقة والنصائح التي قدمها لهم، فإلى التفاصيل.



في البداية يقول الحداق أحمد الفيلكاوي: عشقت البحر والصيد منذ الصغر والبدايات كانت مع الوالد، ربي يرحمه ويغفر له، وتعلمت منه على محادقنا بفيلكا وعوهة حق صيد الشعم والسبيطي والهامور والشيم والنويبي، وأيضا تعرفت على مواسم الصيد حق كل سمچة في الصيف والشتاء والمايات والموادع والترديع وأشياء أخرى كثيرة، ومع مرور الأيام واكتساب الخبرة الكافية والاعتماد على النفس بدأت الطلعات مع الأصدقاء إلى أغلب المحادق والفوز وأنواع كثيرة من الأسماك.



طرق صيد الچنعد



ويضيف: أماكن صيد الچنعد كثيرة منها الدوحة وأسياف الفنطاس وأسياف الفحيحيل وكبر وقاروه وأم المرادم وأم ديرة وأقواع قاروه، وطريقة صيد الچنعد تكون بالميرور والمحاياة وآخر طريقة البورد والقفشة الچنعدة موجودة على مدار السنة بالكويت، وتكثر أعدادها من بداية شهر أكتوبر لغاية شهر مارس وبداية الموسم يبدأ صيد الخباط وتبين الكبيرة بشهر ديسمبر.



أماكن الشعم والنويبي



ويتابع: أفضل أماكن الصيد هذه الأيام تكون في الشمال وتحصل الشعم والنويبي بمنطقة الدفان والحيشان والرشدان وفي الجنوب عندك أقواع قاروه والأرياق وتحصل فيها الشعري والفسكر والعندق، النويبي والشعم في شهر سبتمبر وأكتوبر وتحصلها في عوهة وأقواع الـ 25 وييمتها صلاخة الميد وفي شهر ديسمبر ولغاية يناير تتواجد بمنطقة الرشدان والحيشان والدفان والركسة وتضرب على الربيانة السعودية الخضرا.



نقرور «بوحدبة» بالأرياق



ويضيف: أفضل طريقة لصيد السبيطي هي المحاياة والنغاقة ومصران الدجاج واليواف والأفضل انك تصيد ييمته من نفس مرعاه أي بالقرب من القوعة اللي تصيد فيها تدور لك زورية تنچس عليها أو تقلب الصخر تدور نغاقة، أما بالنسبة للنقرور فموسمه يكون في شهر مارس وأبريل وسبتمبر وأماكن صيده هي الدفان وأقواع عوهة وأقواع 60



والحجم الكبير ويسمونه (بوحدبة) تحصله بالأرياق وتصيده على الربيانة.



الشيمة تنصاد بالجق



ويضيف: الشيم كنا نصيده في السابق بالدردور على محاياة يميامه أو زورية خلال شهر يوليو ولغاية سبتمبر، أما الآن ومع طرق الصيد الحديثة وهي الجق والبلاد الذي يمسح القاع ويبحث عن رؤوس الشيم تجدها متوافرة على مدار السنة بمايات (دروي الحمل)، أما بالنسبة للهامور صيده خلال شهر مارس وأكتوبر وتحصله موجود على الطبعانات وأقواع الركسة وطريقة صيده على المحاياة چم صغير أو راس خثاق أو شعم صغير أو يميامه.



سبيطي الجنوب



ويقول: النهاش (سبيطي الجنوب) أصبح من النوادر وييمته المفضلة الربيانة الطرية وأماكن صيده الأرياق وأقواع قاروه وموسم صيده خلال شهري يناير وفبراير وقت البرد.



ختامية



واختتم الفيلكاوي قائلا: أكثر ما يضايقني في البحر هو أننا نحتاج إلى مسنات جهة شمال الكويت يعني عندك من الصليبيخات إلى الصبية لا توجد مسنات عمومية أو مراس لهواة الصيد، وأيضا هناك بعض الشباب لا يتقيد بشروط الأمن والسلامة والبعض الآخر خبرته في البحر قليلة، ما يتسبب بحوادث لبعض هواة الصيد، وأنصح اخواني الحداقة بالمحاياة فهي من أفضل الطرق لصيد الأسماك وربي يوفق الجميع بالصيد الطيب.