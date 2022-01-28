قام قطاع الوقاية التابع لقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع الإدارة العامة للخبراء ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتقديم برنامج تدريب ميداني لعدد 23 من مهندسي الإدارة العامة للخبراء وذلك للكشف على معدات الإطفاء وفحصها مع معرفة الخدمات الهندسية. وقام نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد بزيارة لبرنامج التدريب الميداني الذي أقيم في إحدى المباني العالية للمهندسين المتدربين لتعريفهم بآلية عمل مضخات ومرشات الحريق والإنذار اليدوي والتلقائي والتهوية الميكانيكية وشروط السلامة في المصاعد الكهربائية.



وقد أشاد اللواء خالد عبدالله فهد بالتعاون مع الإدارة العامة للخبراء، وقال ان هذا التدريب سوف يصب في صالح السلامة والوقاية من الحريق والأمن العام بما يحفظ حقوق المتقاضين، كما دعا كافة الجهات الحكومية للحصول على دورات في الأمن والسلامة للوقاية من الحريق بالتعاون مع قوة الإطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات العامة.