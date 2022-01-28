أجرى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد اتصالا هاتفيا مع رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب بالولايات المتحدة الأميركية آدم سميث تناول أواصر العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.



كما تم خلال الاتصال استذكار الدور التاريخي للولايات المتحدة الأميركية في حرب تحرير الكويت مع مرور الذكرى الحادية والثلاثين لعاصفة الصحراء ومناقشة آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



كما استقبل وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد في ديوان عام وزارة الخارجية سفير هنغاريا الصديقة د.إشتفان جيولا شوش، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. وأشاد الشيخ د.أحمد الناصر خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.