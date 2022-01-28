قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن طقس البلاد نهار اليوم الجمعة سيكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح بين 8 و30 كيلومترا في الساعة.



وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لـ «كونا»، ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 16 و18 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ارتفاعه بين 1 و3 أقدام.



ولفت إلى أن الطقس ليل الجمعة السبت سيكون باردا إلى شديد البرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و32 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون الصقيع على المناطق الزراعية والصحراوية وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 2 و4 درجات مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و4 أقدام.



وقال القراوي إن الطقس نهار غد السبت من المتوقع أن يكون مائلا للبرودة وغائما جزئيا إلى غائم والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 6 و28 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و3 أقدام.



وأشار إلى أن الطقس ليل السبت سيكون باردا إلى شديد البرودة وغائما جزئيا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة بين 1 و3 درجات مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه بين 1 و3 أقدام.