عبدالعزيز الفضلي



حدد وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان 3 أيام في الأسبوع لمقابلات المعلمين الجدد.



جاء ذلك في كتاب وجهه السلطان إلى موجهي عموم المواد الدراسية وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث قال فيه: تنظيما لسير العمل لتحديد موعد مقابلات المعلمين الجدد بشكل دوري حتى يتسنى لإدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام الانتهاء من طلبات التوظيف الواردة من قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، يرجى التفضل بموافاتنا بـ 3 أيام أسبوعيا يتم تخصيصها للمقابلات المحلية للمعلمين الجدد لكل توجيه فني، ويمكن عقد أكثر من لجنة في المواد متعددة التخصصات بواقع لجنة لكل تخصص، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال والرد خلال 3 أيام عمل اعتبارا من تاريخه.