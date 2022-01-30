عبدالعزيز الفضلي



حدد قطاع التعليم العام احتياجاته من تخصصات المواد الدراسية المطلوبة للعام الدراسي المقبل 2022/2023 تمهيدا للإعلان عن فتح باب التعاقد المحلي لغير الكويتيين والمتوقع بداية شهر فبراير.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك ما يقارب 11 تخصصا تحتاجه الوزارة لسد النقص في الهيئة التعليمية للعام الدراسي المقبل، مشددة على ضرورة الالتزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد باستثناء تخصص التربية الموسيقية إناث، وذلك على النحو التالي: 3 سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتين لأصحاب المؤهلات التربوية.



ويستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية: حملة شهادة الدكتوراه والحاصلين على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي، حملة شهادة الماجستير والحاصلين على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي، خريجي كلية التربية من جامعة الكويت وكلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجميع الكليات الحكومية الأخرى بالكويت.



ويقتصر القبول على اجتياز المقابلة الشخصية ولا يستثنى من ذلك أي حالة أو تخصص.



وأوضحــت المصـادر ان أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة، لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية: أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.



والتخصصات المطلوبة وفقا للجدول.