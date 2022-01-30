مبارك الخالدي



صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر أمس المرسوم الخاص باعتماد قرار الهيئة العامة للرياضة رقم (2) لسنة 2022 بشأن اللائحة المنظمة للإجازات الخاصة والتفرغ الرياضي، وبموجبه ألغت اللائحة الجديدة اللائحة السابقة والصادرة تحت رقم 28-2018. وعرفت اللائحة الجديدة بشكل محدد مفهوم الإجازة الخاصة وهي الاجازة التي تمنح للرياضيين او الاداريين العاملين في الجهات الحكومية والخاصة والعسكريين والشركات والمؤسسات المملوكة للدولة، كما عرفت اجازة التفرغ الرياضي بأنها الاجازة التي تمنح للرياضيين الطلاب في الجامعات والمعاهد والمدارس المختلفة للتفرغ من الدراسة والمشاركة في المهام والانشطة الرياضية لتمثيل الكويت في الالعاب والدورات والبطولات الخليجية والعربية والدولية والقارية والاولمبية والبارالمبية والاولمبياد الخاص. كما صدر المرسوم بالقرار رقم 4 لسنة 2022 بشأن ضوابط استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وبموجبه تقرر تشكيل لجنة في كل هيئة رياضية تسمى لجنة استغلال الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة، وتتكون اللجنة من خمسة اعضاء اثنان منهم من ذوي الخبرة والثلاثة الآخرين من اعضاء مجلس ادارة الهيئة، على ان يصدر قرار من الهيئة العامة للرياضة بتشكيلها، كما اوضح المرسوم ضوابط وشروط وآليات عمل اللجنة.



الى ذلك، صدر قرار وزاري بحل الاتحاد الكويتي للرياضة النسائية وتصفية أمواله وممتلكاته وتؤول للهيئة العامة للرياضة. وقرار وزاري بإشهار النادي الكويتي للخماسي الحديث. وكذلك قرار بإشهار النادي الكويتي الرياضي لسباق السيارات الكلاسيكية. وقرار بإشهار نادي البادل الكويتي.