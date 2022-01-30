أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) نجحت في توظيف 200 مواطن ضمن عقود المقاولين في الشركة.



وقالت المصادر إن أغلب عقود التكويت في الشركة هي عقود صيانة وخدمات عامة وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتمتع بأنها عقود متجددة في الشركة وتبلغ مدتها عامين. وأفادت بأنها ملتزمة بمتابعة سير عمل توفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات الشركة من شواغر عقود المقاولين، حيث سجل ديوان المحاسبة سابقا على الشركة أنها لديها 649 وظيفة للعمالة الوطنية شاغرة من أصل 689 وظيفة تم ملء 40 منها فقط، ولم تلتزم الشركة بملء تلك الشواغر نظرا لتفشى جائحة كورونا.