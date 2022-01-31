أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات، سالم سعدون الرشيدي، أن اللجنة تتعامل مع الأندية وفقا لمخاطبات رسمية فقط وما عدا ذلك لا شأن لها به.



وقال الرشيدي إن ما تردد عن قيام اللجنة برفع اسم اللاعب السوري علاء الدين الدالي من قائمة النادي العربي لدى الاتحاد عار عن الصحة، وان اللاعب قد تم شطبه من السجلات بناء على كتاب رسمي من إدارة النادي لإفساح المجال أمام قيد اللاعب السوداني وليد بخيت «الشعلة» وهو ما تم بالفعل وفق كتاب رسمي آخر.



وكشف نائب رئيس لجنة المسابقات عن أن النادي العربي قد استفسر مسبقا عن مدى قانونية رفع اسم اللاعب علاء الدين الدالي من الكشوفات مؤقتا لأسباب صحية، وقد قامت اللجنة بالرد على ذلك بالتفاصيل، وبذلك لم يتم رفع اللاعب من كشوفات الأخضر.



وشدد الرشيدي على أن لجنة المسابقات لن تقبل ولن تسمح بأي اتهامات واهية لا تعدو عن كونها كلاما مرسلا بهدف الإضرار بسمعة الاتحاد ولجانه، وأكد أن اللجنة تنأى بنفسها عن أي خلاف ينشأ بين اللاعبين والأندية وبأنها تتعامل فقط وفق نصوص ولوائح تسري على الجميع بمسطرة واحدة أساسها الأطر الرسمية بالمخاطبات المعتادة في أي حالة من الحالات محل الخلاف التي يتم الفصل فيها وفقا لأحكام القانون واللوائح.