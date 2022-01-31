كرّم اللواء وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ الموظفة في مرور الجهراء أمينة العنزي من إدارة التعليم - وذلك بحضور مدير إدارة التعليم العميد فواز الصباح ورئيس قسم الاختبار العقيد محمد الهاجري.

وبحسب مصدر أمني فإن الموظفة وخلال التدقيق على سيدة منتقبة دخلت إلى الاختبار اكتشفت انها بخلاف التي يفترض ان تجري الاختبار وعلى الفور أبلغت المسؤولين ليتم ضبط السيدة وإحالتها والفتاة التي كانت بصدد إجراء الاختبار فعليا إلى الجهات المختصة بتهم تتعلق بالتزوير.

وأشار المصدر إلى أن ما قامت به المدعوتان نادر الحدوث، مشددا على ان قيادة المركبة لا تستلزم فقط رخصة سوق بل إجادة القيادة بحيث لا يتعرض قائد السيارة ومستخدمو الطريق الى أضرار قد تصل الى حدود الوفاة.



من جهة أخرى، ذكرت الإحصائية الخاصة بالإدارة العامة لشرطة النجدة ونشر الدوريات عن تسجيل 722 مخالفة مرورية ومتابعة 15 حادثا وحجز مركبتين، كما تم تنفيذ 146 عملية أمنية تم خلالها ضبط شخص محكوم جزائي وشخص مطلوب لعدة جهات و5 أشخاص بحالة سكر وشخص بحوزته مواد يشتبه أنها مسكرة، وضبط 3 أشخاص لانتهاء الإقامة و8 أشخاص لا يحملون إثباتات رسمية وفض 5 مشاجرات، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 23/1 وحتى يوم السبت 29/1/2022.



في السياق ذاته، أسفرت حملة لقطاع الأمن العام ممثلة في مديرية أمن الأحمدي عن ضبط 55 مركبة احدها مطلوبة لقضية سرقة وتحرير 350 مخالفة مرورية خلال شهر يناير لسنة 2022 وذلك للحد من الظواهر السلبية وعمليات الاستهتار والرعونة.