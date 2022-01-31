استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح أمس في مبنى الغرفة، ممثلي مؤسسة انفينيتوم للتعليم المنبثقة عن جامعة اكسفورد البريطانية، حيث حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح، بالإضافة الى حضور كل من د.جاسم بشارة ود.محمد سلمان من مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير التابع للغرفة.

وفي بداية اللقاء، رحب الصقر الضيوف مؤكدا على دعم الغرفة من خلال مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير لبرنامج الابتكار الاستراتيجي، وذلك للمساهمة في تهيئة مجتمع أعمال يواكب التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع وتأثيره على كافة الجوانب لاسيما الاقتصادية، خصوصا في مجال المبادرين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة انفينيتوم للتعليم بالشكر لغرفة تجارة وصناعة الكويت على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة للتحدث عن البرنامج والمميزات التي يمكن أن يقدمها للمبادرين وكيفية الاستفادة من الخبرات والتحديات التي يخلقها البرنامج للحصول على مستوى مهني مميز خلال 6 أشهر لتعزيز القيم التنظيمية وتحليل أنظمة الابتكار المختلفة.