عبدالعزيز الفضلي



بدأ كنترول اختبارات القسمين الأدبي والعلمي امس باستقبال تظلمات طلبة الثانوية العامة خلال الفترة الصباحية، حيث كشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» انه تم خلال اليوم الأول تلقي ما يقارب ألفا و250 تظلما منها 960 من طلبة القسم الأدبي و290 للعلمي، مشيرة الى ان الكنترول شهد تواجدا كبيرا وازدحاما شديدا من أولياء الأمور والطلبة منذ الصباح الباكر، الأمر الذي جعل القائمين على الكنترول يقومون بالاتصال برجال الشرطة لتنظيم عملية الدخول وتقديم الطلبات في القسمين.



وأكد النائب الأول لرئيس عام امتحانات الثانوية للقسم العلمي الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار أن الكنترول بدأ باستقبال طلبات التظلم للطلبة وفق إجراءات احترازية مشددة، حيث تم تنظيم الدخول وفق الأعداد المسموح بها وإلزام الطلبة وأولياء الأمور باتباع الاشتراطات الصحية ولبس الكمامة، لافتا إلى أن الطالب يحق له التقدم بتظلم في 3 مواد دراسية، مشددا على ضرورة وجود البطاقة المدنية مع الطالب أو ولي الأمر، إضافة إلى أنه تتم تعبئة نموذج التظلم المتوافر في الكنترول.



وأوضح النجار ان الكنترول مستمر في تلقي طلبات التظلم من الساعة التاسعة صباحا حتى الـ 12 ظهرا وذلك حتى يوم غد الثلاثاء وهو الموعد النهائي للتظلمات، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلبة وستتم مراجعة هذه التظلمات بشكل دقيق لإعطاء كل ذي حق حقه وعدم ضياع أي درجة على أي طالب.



وفي سياق متصل، أكد النائب الثاني لرئيس عام الامتحانات بالقسم الأدبي منصور الظفيري أن الوزارة حددت 3 أيام للتظلمات بدأت من الأحد وتنتهي الثلاثاء.



وقال الظفيري ان القائمين على استقبال الطلبة ملتزمون بتطبيق الاشتراطات الصحية، وهناك تنظيم لعملية الدخول وكتابة نموذج التظلم مع توفير المعقمات والكمامات لضمان عدم انتقال أي عدوى أثناء عملية تقديم الطلبات.