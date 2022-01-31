أسامة أبو السعود



أصدر وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عيسى الكندري قرارا وزاريا باسترداد الأعمال الممتازة من الموظفين غير الكويتيين عن عامي 2019و2020.



وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: بناء مصلحة العمل أولا: يسترد من الوارد أسماؤهم من المستعان بخبراتهم على بند مكافآت عن أعمال أخرى من غير الكويتيين بالكشوف المرفقة المكافأة المالية مقابل الأعمال الممتازة، وذلك عن عامي 2019 و2020 تصحيحا من قبل الوزارة لملاحظة مراقبي شؤون التوظيف الموضحة بكتابي ديوان الخدمة المدنية المشار إليهما في ديباجة هذا القرار.



ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه أو العلم به.