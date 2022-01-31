أنهت الكاميرون، المضيفة والساعية الى اللقب السادس في تاريخها، مغامرة غامبيا عندما تغلبت عليها 2-0 على ملعب «جابوما» في دوالا.



وفرض مهاجم ليون كارل توكو إيكامبي نفسه نجما للمباراة بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين (50 و57) رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة ومعززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين خلف مواطنه قائد «الأسود غير المروضة» مهاجم النصر السعودي فانسان أبوبكر المتصدر.



وهذه المرة العاشرة التي تبلغ فيها الكاميرون نصف النهائي بعد أعوام 1972 (حلت ثالثة) و1986 و2008 (حلت وصيفة) و1992 (حلت رابعة) و1984 و1988 و2000 و2002 و2017 (توجت باللقب)، فيما كان منتخب «العقارب» المصنف 150 عالميا، مفاجأة البطولة بوصوله التاريخي الى دور الـ 8 في مشاركته الأولى.



وبسطت «الأسود غير المروضة» سيطرتها المطلقة على المجريات في الشوط الأول إذ اعتمد مدربها البرتغالي توني كونسيساو على ثنائي الهجومي القوي المؤلف من أبوبكر وإيكامبي مدعومين بالظهيرين مومي نغامالو وكولينز فاي المنتقل للتو على سبيل الإعارة من ستاندار لياج البلجيكي الى الطائي السعودي على سبيل الإعارة لموسم ونصف الموسم.



في المقابل، اعتمد المدرب البلجيكي لغامبيا توم سانتفيت على على الهجمات المرتدة الخاطفة عبر موسى بارو ومحمد باداموسي.



وقال إيكامبي: «تكتلوا في الدفاع وجعلوا مهمتنا صعبة وقام حارس مرماهم ببعض التصديات الرائعة في الشوط الأول لكننا عدنا في الشوط الثاني وسجلنا الهدفين وأخرجناهم من تكتلهم، والآن نحن فخورون بكوننا في نصف النهائي».



ولاقى الكاميرونيون صعوبة كبيرة في اختراق الدفاع الغامبي، وسدد أبوبكر كرة بكعب قدمه ارتطمت بأحد المدافعين وعلت المرمى (16)، وسدد فاي كرة بعيدة في الشباك الخارجية (29)، ثم أنقذ الحارس الغامبي بوبكار غايي رأسية لأبوبكر من مسافة قريبة (35).



وضرب أصحاب الضيافة بقوة مطلع الشوط الثاني، وأنهى إيكامبي صمود الغامبيين برأسية متقنة في شباك غايي مستثمرا عرضية من فا (50).



وحقق مهاجم ليون الثنائية بعد 7 دقائق عندما تابع عرضية مارتن هونغلا في سقف المرمى في غفلة من دفاع غامبيا (57).



وتابع أصحاب الأرض سيطرتهم وسدد أبو بكر كرة مقوسة مرت بجانب المرمى (71)، وأخرى من وضعية مؤاتية فوق المرمى مهدرا فرصة تعزيز صدارته للهدافين (87).