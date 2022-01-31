القاهرة - سامي عبدالفتاح



تغادر اليوم بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في مونديال الأندية، وقد اعتذر رئيس النادي محمود الخطيب عن مرافقة ورئاسة البعثة بشكل مؤقت، لتواجد طبيبه الشخصي في القاهرة لمراجعة حالته الصحية، والخاصة بفقرات الظهر والرقبة، وعليه فقد تم تكليف أمين الصندوق م.خالد مرتجى رسميا برئاسة البعثة في أبوظبي.



واجتمع الخطيب أمس بالطاقم الإداري للبعثة، لترتيب كل الأمور وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على النجاح في مهمته.



هذا، وقد أنهى الأهلي مشواره في كأس الرابطة بالتعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب «الأهلي وي السلام»، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم.



تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 52 عبر لاعبه وليد سليمان، قبل أن يتعادل البنك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 84 سجلها محمد هلال بنجاح.



وأنهى الأهلي بذلك مشواره في بطولة كأس الرابطة برصيد 4 نقاط فقط ليحتل المركز السادس والأخير في المجموعة، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 4 نقاط أيضا في المركز الخامس، وودع الفريقان منافسات البطولة بشكل رسمي. ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية حاليا فريق سموحة برصيد 7 نقاط، يليه الإسماعيلي برصيد 6 نقاط.



وفي 5 مباريات خاضها الأهلي في البطولة التي تقام لأول مرة، حقق 4 تعادلات مع الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب والبنك الأهلي، وخسر لقاء وحيدا أمام سموحة بنتيجة 0-3.



هذا، وتتواصل اليوم مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأندية المصرية، بـ 3 مباريات تجمع الأولى الإسماعيلي والجونة، والثانية بين المقاولون وسموحة، والثالثة بين فيوتشر والاتحاد السكندري.