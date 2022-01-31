الدوحة - فريد عبدالباقي



يتطلع السد إلى تأمين صدارة الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي مع الوكرة في الـ 4:30 عصر اليوم على ستاد سعود بن عبدالرحمن بنادي الوكرة، وذلك ضمن المواجهة المؤجلة لحساب الجولة الـ 11 من المسابقة، نتيجة إصابة عدد من لاعبي الوكرة بفيروس كورونا.



ويدخل السد لقاء اليوم وهو متصدر الترتيب برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة أمام الوكرة والريان وقطر، فيما يحتل الوكرة المركز الثالث برصيد 28 نقطة، إذ يأمل الحفاظ على سجله خال من الهزائم، لاسيما أنه الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعرض لأي هزيمة طوال الجولات الـ 13 الماضية، متسلحا فوزه الغالي على العربي 4-2 في الجولة الـ 16، في المقابل يخوض الوكرة لقاء اليوم هو منتشيا بفوزه الكاسح على الدحيل الوصيف برباعية نظيفة.



إلى ذلك، حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» موعد إجراء قرعة كأس العالم قطر 2022، في الأول من أبريل المقبل بالدوحة، وذلك بالتزامن مع اجتماع كونغرس «الفيفا».



ويقام المونديال خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبلين.



وضمن حتى الآن 14 منتخبا المشاركة في المونديال القطري وهم: قطر (الدولة المستضيفة) وألمانيا والدنمارك والبرازيل وفرنسا وبلجيكا وكرواتيا وإسبانيا وصربيا وإنجلترا وسويسرا وهولندا والأرجنتين وإيران، ويتبقى 18 مقعدا شاغرا.



وأكد «الفيفا» أن القرعة ستشهد في إجرائها بوجود 30 منتخبا فقط من أصل 32 هي مجموع المشاركين في البطولة، وهي الفرق المتأهلة بحلول أبريل، ويأتي ذلك لأن آخر مقعدين سيتم حسمهما من خلال ملحق التصفيات الذي سيقام في يونيو المقبل.



من ناحية أخرى، يخوض منتخب قطر لكرة اليد نهائي البطولة الآسيوية العشرين لكرة اليد للرجال المقامة حاليا في المنطقة الشرقية بالسعودية، والمؤهلة لبطولة العالم في پولندا والسويد العام المقبل 2023، حيث يلتقي مع المنتخب البحريني اليوم. وكان المنتخب القطري تمكن من بلوغ نهائي آسيا بعد فوزه الكاسح على منتخب إيران بنتيجة 34-19، في الدور نصف النهائي، فيما صعد منتخب البحرين إلى النهائي بفوزه على شقيقه المنتخب السعودي بنتيجة 29-20.. وكان المنتخب القطري قد ضمن تأهله إلى مونديال اليد.