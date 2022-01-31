أحمد مغربي

أصدر العضو المنتدب للموارد البشرية بالوكالة في مؤسسة البترول الكويتية أحمد عبدالعظيم الحمد قرارا إداريا يقضي بإجراء تنقلات وترقيات في مجموعة الشؤون الإدارية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022.



وجاء في التعميم الذي حصلت عليه «الأنباء» أن عملية التنقلات والتدوير شملت 8 رؤساء فرق، حيث تمت ترقية أبرار المحيميد لتصبح رئيسا لفريق عوائد وعلاقات الموظفين.



كما أصبحت لطيفة السليطي رئيسا لفريق التوظيف وتكويت عمالة المقاول، وأصبحت لمى الفارس رئيسا لفريق صندوق التأمين الخاص والتأمينات الاجتماعية، كما أصبحت ريم الرومي رئيسا لفريق التعويضات.



أما في دائرة الموارد البشرية والتطوير، فأصبح ممدوح الحساوي رئيسا لفريق تخطيط القوى العاملة وتقييم الوظائف، وأصبح محمد السالم رئيسا لفريق دعم الموارد البشرية، كما أصبحت سوسن بورسلي رئيسا لفريق دراسات الموارد البشرية، واستمرت هديل البناي في منصب رئيس فريق تطوير الموظفين.