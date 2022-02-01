أعلن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت عن باكورة إصداراته لشهر يناير، وجاءت الإصدارات الخمسة، متضمنة دراسات علمية خاصة، وتقدير موقف، وتقرير استراتيجي، إضافة إلى دراسات مترجمة.



وفي هذا الصدد أكد مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية د.فيصل أبوصليب حرص المركز على تنويع إصداراته، وجديتها، وتسليطها الضوء على القضايا الحيوية المعاصرة ذات الصلة، موضحا أنه انطلاقا من ذلك، فقد أصدر المركز خلال شهر يناير الجاري خمسة إصدارات، اشتملت على



«دراسة خاصة عن العلاقات الخليجية - الإيرانية.. رؤية استشرافية في ضوء الخبرة التاريخية والمعاصرة» من إعداد د.محمد بدري عيد، والتي تستعرض المحددات الحاكمة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وتبين مراحل تطور علاقات الجوار بين ضفتي الخليج العربي، وتطرح تصورا استراتيجيا من المنظور الخليجي لكيفية الإدارة الفعالة لهذا العلاقات على نحو يعزز أمن واستقرار المنطقة ودولها.



أما تقرير تقدير الموقف فجاء عن «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي» من إعداد: أ. فاطمة محمد الأمين موسى، والذي يسلط الضوء على ماهية الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وأبرز تطبيقاته العملية، كما يستعرض المبادرات الرائدة لدول مجلس التعاون الخليجي في هذا الميدان الهام، مع استشراف التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على التنمية المستدامة في دول المجلس.