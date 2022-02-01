قالت وسائل إعلام رسمية سورية نقلا عن مصدر عسكري في وقت مبكر امس ان الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق.



وأفاد المصدر بوقوع بعض الخسائر المادية نتيجة لعملية التصدي.



وذكر مصدر عسكري لوكالة الانباء السورية ان القوات الإسرائيلية نفذت فجر امس هجوما جويا، برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت بعضها، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.



وكثفت إسرائيل في السنوات القليلة الماضية هجماتها على ما تصفه بأهداف مرتبطة بإيران في سورية، حيث أسست القوات المدعومة من طهران بقيادة حزب الله وجودا متزايدا منذ انتشارها في سورية في عام 2011.