التقى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم حمد المري وبرفقته أعضاء مجلس الإدارة والمستشار المالي محمد المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع ورئيس لجنة التوعية الصحية بالاتحاد والمحاضر الدولي لدى الجامعة الأميركية والأكاديمية السويدية العالمية لعلوم التغذية الصحية والرياضية د.مساعد الخياط، وذلك في مقر النادي بمنطقة غرناطة، في زيارة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للصم.



وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المهمة منها الرياضية والاجتماعية والثقافية، واستضافة وتنظيم النادي الكويتي الرياضي للصم لبطولة اتحاد آسيا والمحيط الهادي لرياضة الصم المزمع إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 13 أكتوبر المقبل في الكويت.



وأكد المستشار المالي محمد المطيري بعض التوصيات في كيفية التنظيم للبطولة. وفي هذا الصدد، أشاد حمد المري بحسن التعاون وتبادل الخبرات مع د.الخياط، مؤكدا أن مثل هذا التعاون يصب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.