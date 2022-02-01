قررت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد كرة القدم في اجتماعها اول من امس تعليق مشاركة لاعبي القادسية فواز المبيلش، وسلمان البوص ولاعب السالمية محمد القحطاني وذلك للتحقق من أهليتهم بالمشاركة في مسابقات الاتحاد وفق ما يقدم من مستندات ذات صلة بالموضوع، وإعمالا للمادة 34 من لائحة اوضاع اللاعبين حفاظا على سلامة إجراءات الاتحاد والأندية واللاعبين بما لا يترتب عليه آثار مستقبلية متعلقة بانعقاد أهلية اللاعبين، وبما لا يتعارض مع الضوابط الموضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن الانتقالات الجسرية الصادرة في نوفمبر الماضي.